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Rıza Bey Apartmanı’nın yanındaki apartmanın yana doğru meyilli olması sebebiyle ekipler çalışmayı durdurdu ve aşağıya indi. Yapılan anonsta durum değerlendirmesi yapılacağı belirtildi.
RIZA BEY APARTMANI'NIN YANINDAKİ APARTMANIN YANA DOĞRU MEYİLLİ OLMASI SEBEBİYLE EKİPLER ÇALIŞMAYI DURDURDU VE AŞAĞIYA İNDİ. YAPILAN ANONSTA DURUM DEĞERLENDİRMESİ YAPILACAĞI BELİRTİLDİ.
Genel 01.11.2020, 17:58
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Rıza Bey Apartmanı’nın yanındaki apartmanın yana doğru meyilli olması sebebiyle ekipler çalışmayı durdurdu ve aşağıya indi. Yapılan anonsta durum değerlendirmesi yapılacağı belirtildi.
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