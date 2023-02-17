Riskli yapıların yüzde 97’si yıkıldı

Eyüpsultan Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, 2020 yılının Mart ayı itibarıyla ilçede tespit edilen 464 riskli yapıdan 451’inin yıkıldığı belirtildi.

Kahramanmaraş merkez olmak üzere 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, 10 ilde hasara ve çok sayıda vatandaşın da hayatını kaybetmesine neden oldu. Eyüpsultan Belediyesi, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması adına metruk ve riskli yapıları yıkıp, kentsel dönüşüm projeleriyle depreme dayanıklı, sağlıklı, modern binaların yapımını sürdürüyor. Bu doğrultuda etkin çalışmalar yapılması için 2021 yılının Temmuz ayında Riskli Yapılar Birimi kurulmuştu.

451 riskli bina yıkıldı

Eyüpsultan Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, 2020 yılının Mart ayı itibarıyla ilçede riskli tespiti yapılmış, tahliye ve yıkımı gerçekleştirilmemiş toplamda 464 yapı bulunuyordu. Vatandaşların daha sağlam ve sağlıklı binalarda yaşaması hedefi doğrultusunda an itibariyle bu yapılardan geriye sadece 13 adet yapı kaldı. Bu 13 adet yapının mahkemelerce verilen yürütmeyi durdurma kararları gereği yıkım henüz gerçekleştirilemedi ve mahkeme süreçleri de takip ediliyor.

186 riskli yapı takip altında

Müdürlükten yapılan açıklamada, "Eyüpsultan ilçesi genelinde aktif riskli yapı sayısı 186 adet olup bu yapıların da kanunun vermiş olduğu tahliye ve yıkıma ilişkin süreçleri takip altında. Kanunun vermiş olduğu süresi içerisinde yıkımı gerçekleştirilmeyen yapılar Eyüpsultan Belediyesi tarafından yıkılmaya devam edilecek" denildi.