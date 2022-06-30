Reyhanlı katliamının emrini veren Gezer’in yakalanması sevindirdi

Reyhanlı katliamının planlayıcısı Yusuf Nazik’in "Saldırının talimatını ondan aldım" dediği uyuşturucu baronu Memet Gezer, tutuklu bulunduğu ABD’den Türkiye’ye getirildi. 11 Mayıs Reyhanlı Şehitler Derneği Başkanı Ahmet Tuna, "Katil Mehmet Gezer’in Türkiye’ye getirilmesi bizleri sevindirdi, 6 tane daha firari var, onların da en kısa sürede yakalanmasını istiyoruz” dedi.

2013 yılında Reyhanlı’da iki ayrı patlamada 53 kişinin hayatını kaybettiği saldırıların planlayıcısı Yusuf Nazik’in Emniyet’teki ifadesinde "Katliamın talimatını ondan aldım" dediği uyuşturucu baronu Memet Gezer, tutuklu bulunduğu ABD’den Türkiye’ye getirildi. 11 Mayıs Reyhanlı Şehitler Derneği Başkanı Ahmet Tuna ‘Reyhanlı patlamasının en büyük kara kutusu olan ve Hatay’da uyuşturucu baronu olarak bilinen Mehmet Gezer, Reyhanlı katliamının baş planlayıcısıdır’ dedi.

Tuna, Mehmet Gezer’in yakalanma haberi ile sevindiklerini belirterek “dün gece saatlerinde aldığımız haber bizi çok sevindirdi. Bu haber 2013 yılında yapılan Reyhanlı katliamında en büyük planlayıcısı ve uyuşturucu baronu Mehmet Gezer Amerika’dan getirilip Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne teslim edildi. Türkiye Cumhuriyetimize, Milli İstihbaratımıza ve Emniyet Genel Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Reyhanlı patlamasının en büyük kara kutusu olan ve Hatay’da uyuşturucu baronu olarak bilinen Mehmet Gezer, Reyhanlı katliamının baş planlayıcısıdır. Bizler büyük acılar yaşatan bu katil baron Türkiye tarafından getirilerek adaletin önüne çıkarılmasına çok sevindik. Umarım bu sevincimiz daha da artar. Çünkü daha 6 tane firari var, onlarında da yakalanıp Türkiye’ye getirilmesi bizim için onur verici bir olay olacaktır. Bizler Türkiye Cumhuriyeti’ne bu başarılardan dolayı teşekkür ediyor, devamını bekliyoruz” dedi.

Yaşanan patlamada oğlunu kaybeden Medine Erdemci ise diğer firarilerin de kısa sürede yakalanmasını istediğini belirterek, “Sabah telefonda ilk olarak haberi görünce şok oldum, direkt Ahmet ağabeyi aradım ve gerçek olduğunu öğrendim. Tabi ki bunlar yakalandıkça acımız biraz da olsa hafifliyor ama 9 yıl sonra yakalanması gecikmeli oldu. Devletimiz sağ olsun yine de yakalayıp getirdi. İnşallah diğer firarileri de yakalayıp getirirler. Anne olarak belki acımız biraz hafifler. Temennimiz diğer firarilerin de yakalanıp ceza alması, aslında biz ceza da istemiyoruz idam istiyoruz ama idam yasası yok. Yavrularımızı gencecik halde kara topraklara verdik. Bir katliam yaptılar, paramparça ettiler insanları” dedi.