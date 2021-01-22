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Restore edilen Kadı Konağı Binası Kur’an-ı Kerim ve dualarla açıldı

İstanbul Müftülüğünce 2018 yılında restorasyonuna başlanan Kadı Konağı Binası Kur’an-ı Kerim ve dualarla açıldı. Açılışta konuşan İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, “Kadılık, hayati öneme sahip olan bir müesseseydi” dedi.

Genel 22.01.2021, 14:17
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Restore edilen Kadı Konağı Binası Kur’an-ı Kerim ve dualarla açıldı

İstanbul Müftülüğünce 2018 yılında restorasyonuna başlanan Kadı Konağı Binası Kur’an-ı Kerim ve dualarla açıldı. Açılışta konuşan İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, “Kadılık, hayati öneme sahip olan bir müesseseydi” dedi.

İstanbul Müftülüğünce 2018 yılında restorasyonuna başlanan Kadı Konağı binası yeni haline kavuştu. Binanın açılış törenine İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, il müftüsü Hasan Kamil Yılmaz ve müftülük çalışanları katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Mehmet Ali Özyiğit, kadılığın Osmanlı Devleti dönemindeki öneminden ve günümüze etkilerinden bahsetti.

“Kadılık, hayati öneme sahip olan bir müesseseydi”

Kadılığın Osmanlı Devleti dönemindeki öneminden bahseden İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, “Kadılık, bizim devlet yönetimimizde hayati öneme sahip olan bir müesseseydi. Osmanlı coğrafyası her ne kadar haritalarda sınırlı gösteriliyor olsa da aslında hudutları Orta Afrika, kuzeyde de Moskova’ya kadar uzanır. Ben hep bu kadar geniş bir coğrafya nasıl idare ediliyor, merkez bağlılığını nasıl sağlıyor diye merak ederdim. Okumalarım, incelemelerim sırasında gördüm ki sistemi ayakta tutan kadılıktı. Kadılar sistemi nasıl ayakta tutuyordu diyeceksiniz. Kadılar özel olarak yetiştirilir, ehemmiyet verilir ve mutlaka merkezden atanırlardı. Kadıların hepsi Müslüman ve tamamına yakını Türk’tü. Bu dengeyi de bu şekilde muhafaza etmişler. Diğer idari birimlerde devşirme kullanılmış ama kadılıkta çok kullanılmamış. Nasıl algılanır bilinmez ama bugünkü sisteme bakarsak kaymakamların, belediye başkanlarının yetkilerinin önemli bir kısmını kadılar yönetiyor. Bunun yanında dini yetkileri de vardı. Dün itibarıyla söylüyorum, bizim devlet sistemimizi ayakta tutan temel müessese kadılıktı. Bu nedenle müftü hocamız ve daha önceki Kamil Hocamız sağ olsunlar çok güzel bir iş yaptılar ve eski müessesemizi yeniden bina olarak kazandırmış oldular. Temenni ederiz, dünkü muhteşem medeniyetin temelini atacak olanlar sizler olursunuz. Sizlerin payına düşen kısmı binaya ve müessesemize, geleneğimize uygun olarak yürütürsünüz. Dileriz, iyiliklere, güzelliklere, hakkaniyete ve iyi idareye vesile olur. Hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

“Şanlı bir geçmişe sahibiz”

Binanın açılış töreninde konuşan İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz ise, “Cuma, üzerine güneşin doğduğu en mübarek gün. Rabbim bu açılışı Cuma günü hürmetine hayırlara vesile olmasını lütfetsin, İnşallah. Çok şanlı bir tarihe, şanlı bir geçmişe sahibiz. İnsanlık adına, tarih adına, medeniyet adına, tarihe damga vurma adına çok güzel hizmetleri ifa etmiş ve isimlerini altın harflerle insanlık tarihine yazdırmış bir şanlı ecdadımız var. Rabbim hepimizi bu şanlı ecdadı hayrül halef eylesin. Dolayısıyla bizim bir gelecek kuşaklara aktaracağımız değerlerimiz var. Bu bizim önümüze iki önemli görev koyuyor. Birincisi, geçmişimizin mirasına sahip çıkmak, o mirası koruyup kollamaktır. İkincisi ise, o mirasa yeni şeyleri günümüzden şeyler ilave etmek suretiyle daha da güçlendirip sonraki nesillere aktarmaktır” diye konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle tadilatı tamamlanan binanın açılışı gerçekleşti. Daha sonra vali yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, il müftüsü Hasan Kamil Yılmaz ve beraberindekiler binayı gezdi.
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