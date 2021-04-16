Restorasyonu tamamlanan Teşvikiye Camii ibadete açıldı

Üç yıldır bakım ve onarım çalışmaların devam ettiği Teşvikiye Cami’nin restorasyonu tamamlandı. Cami Cuma namazının kılınmasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın duasıyla yeniden ibadete açıldı. Açılışa katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Ramazan ayının ilk Cuma’sına yetiştirmeyi başardık” dedi. Teşvikiye Cami’nin yeni hali havadan görüntülendi.

1854 yılında Sultan Abdülmecid tarafından Nişantaşı’nda inşa ettirilen Teşvikiye Camii dış düzeyindeki bozulmalar sebebiyle 3 yıl önce kasım ayında restorasyona alınmış ve ibadete kapatılmıştı. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından bakım çalışmaları yapılan camiinin restorasyonu 3 yıl sonra tamamlandı. Caminin açılışına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ve Şişli Kaymakamı Ali Fuat Türkel ile çok sayıda vatandaş katıldı. Restorasyonunun tamamlanması Ramazan ayının ilk Cuma gününe denk gelen camiideki ilk hutbeyi Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş okudu. Cuma namazın kılınmasının ardından Ali Erbaş avluda namaz kılanlarla birlikte el açtı ve Teşvikiye Camii dualarla yeniden açılmış oldu.

“Ramazan ayının ilk Cuma’sına yetiştirmeyi başardık”

Açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Çok güzel bir restorasyon oldu. Hem caminin içi hem de dışı tamamen elden geçirildi. Yaklaşık 21 milyon TL’lik bir harcama yapıldı ve Ramazan ayının bu ilk Cuma’sına yetiştirmeyi başardık. Çok eski bir camimizdi ve çok yıpranmıştı. Bu yüzden 3 sene önce tekrar bir restorasyona tabi tutuldu. 3 yıllık bir çalışmayla aslına özgün bir şekilde restore edildi. Bugün de Sayın Ali Hocamız ile birlikte tekrar ibadete açıyoruz” dedi.

Restorasyon sonrası hali havadan görüntülendi

Teşvikiye Cami’nde kılınan Ramazan ayının ilk Cuma namazına çok sayıda vatandaşın sosyal mesafe kurallarına uyarak katıldığı görüldü. Öte yandan, 3 yılda restore edilerek yeniden ibadete açılan cami havadan görüntülendi.