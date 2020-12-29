Restoranında müşteriye yemek yediren iş yeri sahibi ile polis arasında "Paket servis" tartışması

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde 13 yıldır esnaflık yapan Erkan Cinbir, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan genelgeye uymayıp restoranına müşteri aldı. Şikayet üzerine adrese giden polis ekipleri içeride müşterinin yemek yediğini görünce cezai işlem uyguladı. İş yerine "Burada maske takmak zorunlu değildir, içeride de yemek yiyebilirsiniz" yazısı asan iş yeri sahibi, polis ile yaşadığı diyalogları da cep telefonuna kaydetti.

Çaycuma ilçesindeki şehir merkezinde tantuni dükkanı işleten Erkan Cinbir, iş yerinin camına, “Burada maske takmak zorunlu değildir, içeride de yemek yiyebilirsiniz” yazısı astı. Yazıyı gören vatandaşlar da içeriye girerek yemek yemeye başladı. Şikayet üzerine iş yerine gelen ekipler, esnaf Cinbir’e sadece paket servis yapabileceğini, genelge doğrultusunda içeriye müşteri alamayacağını hatırlattı. Bunun üzerine cep telefonu ile kayda giren Cinbir, iş yerine gelen polis ve zabıtadan oluşan ekipleri "Benden izin almadınız" diyerek iş yerinin dışına çıkartmak istedi.

Ekipler hem iş yeri sahibine hem de restoranda yemek yiyen müşterilere cezai işlem uyguladı. Yaşananları anlatan Cinbir, “13 yıldır esnaflık yapıyorum. Biz burada ekmeğimizin peşindeyiz. Eve ekmek getirmenin peşindeyiz. Hiçbir şekilde gayrimeşru iş yapmıyoruz. Polislerin yaptığı şu; şikayet üzerine buraya geliyorlar, içeriye müşteri alamazsınız sadece paket servis yapabilirsiniz diye. Bu yüzden bu zamana kadar 23 tane ceza yazıldı. Kanuni yetkileri olmadığı halde. Polisler buraya her geldiklerinde bize ve müşterilerimize cezalar kestiler. Biz devlete karşı değiliz tam tersi yasalar çerçevesinde hareket ediyoruz. Çünkü hiçbir yasanın üzerine genelge çıkamaz" diye konuştu.

O anlara şahit olan Nuri Tepe isimli esnaf ise "Ben o esnada buradaydım, olaya şahit oldum. Arkadaşımız hakkını arıyor. Evine ekmek götürüyor, bir mücadele veriyor. Polisler de o esnada geldiler. Böyle bir şey yapamayacağını söylediler. Sadece paket servis yapabileceğini söylediler. Onlar da bir şeyin farkındalar ama o anlara burada şahit olduk" dedi.