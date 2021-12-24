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FETÖ/PDY, PKK/KCK, dini istismar eden ve sol terör örgütleri üyesi 770 kişinin mal varlıkları donduruldu
Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, aralarında firari Zekeriya Öz, Tarık Toros ve Abdülkerim Balcı’nın da yer aldığı FETÖ/PDY terör örgütü üyesi 454, PKK/KCK terör örgütü üyesi 108, dini istismar eden terör örgütlerine üye 119, sol terör örgütlerine ü
Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, aralarında firari Zekeriya Öz, Tarık Toros ve Abdülkerim Balcı’nın da yer aldığı FETÖ/PDY terör örgütü üyesi 454, PKK/KCK terör örgütü üyesi 108, dini istismar eden terör örgütlerine üye 119, sol terör örgütlerine üye 89 kişinin mal varlıkları donduruldu.
Genel 24.12.2021, 00:38
Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, aralarında firari Zekeriya Öz, Tarık Toros ve Abdülkerim Balcı’nın da yer aldığı FETÖ/PDY terör örgütü üyesi 454, PKK/KCK terör örgütü üyesi 108, dini istismar eden terör örgütlerine üye 119, sol terör örgütlerine üye 89 kişinin mal varlıkları donduruldu.