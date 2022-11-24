banner596

Son Dakika

Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararla; otomobillerde ÖTV matrah limiti artırıldı. 1600 CC altı araçlarda alt limit 184 bin TL oldu.

Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararla; otomobillerde ÖTV matrah limiti artırıldı. 1600 CC altı araçlarda alt limit 184 bin TL oldu.

Genel 24.11.2022, 01:19
Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararla; otomobillerde ÖTV matrah limiti artırıldı. 1600 CC altı araçlarda alt limit 184 bin TL oldu.

Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararla; otomobillerde ÖTV matrah limiti artırıldı. 1600 CC altı araçlarda alt limit 184 bin TL oldu.

Yorumlar (0)