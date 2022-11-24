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Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararla; otomobillerde ÖTV matrah limiti artırıldı. 1600 CC altı araçlarda alt limit 184 bin TL oldu.
Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararla; otomobillerde ÖTV matrah limiti artırıldı. 1600 CC altı araçlarda alt limit 184 bin TL oldu.
Genel 24.11.2022, 01:19
Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararla; otomobillerde ÖTV matrah limiti artırıldı. 1600 CC altı araçlarda alt limit 184 bin TL oldu.