Son Dakika
- Abdulhamit Gül: "Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 19 Temmuz 2017 tarihinden beri sürdürdüğüm Adalet Bakanlığı görevinden ayrılmış bulunuyorum. Kendilerine görevden af talebimi kabulleri için şükranlarımı arz ediyor, yeni Adalet Bakan
Abdulhamit Gül: "Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 19 Temmuz 2017 tarihinden beri sürdürdüğüm Adalet Bakanlığı görevinden ayrılmış bulunuyorum. Kendilerine görevden af talebimi kabulleri için şükranlarımı arz ediyor, yeni Adalet Bakanımız Sayın
Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer görevi sonlandıralarak yerine Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığına Erhan Çetinkaya atandı.
Resmi Gazete ilan ücret tarifesinde değişiklik yapılmasına dair tarife Resmi Gazete’de
Resmi Gazete ilan ücret tarifesinde değişiklik yapılamasına dair tarife Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre ilanların satır ücreti 25,50 Türk lirası olarak belirlendi.
Genel 29.01.2022, 03:35
Resmi Gazete ilan ücret tarifesinde değişiklik yapılamasına dair tarife Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre ilanların satır ücreti 25,50 Türk lirası olarak belirlendi.
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığından Resmi Gazete ilan ücret tarifesinde değişiklik yapılamasına dair tarife Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre 22/12/2018 tarihli ve 30633 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Resmi İlan Ücret Tarifesinin 4’üncü maddesi şekilde değiştirildi. İlanların satır ücreti 25,50 Türk lirası olarak belirlendi. Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği belirtildi. Tarife hükümlerini Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı yürüteceği ifade edildi.