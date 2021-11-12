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Rent Go, mobil uygulamasını müşterileriyle buluşturdu

Genel 12.11.2021, 14:00
Rent Go, mobil uygulamasını müşterileriyle buluşturdu

İSTANBUL (AA) - Tunalar Şirketler Topluluğu’nun araç kiralama markası Rent Go, mobil uygulamasını müşterileriyle buluşturdu.

Rent Go'dan yapılan açıklamaya göre, araç kiralama sektörünün yüzde 100 yerli markalarından Rent Go, mobil uygulamasını yayınladı. App Store ve Google Store mağazalarında Rent Go adıyla indirilmeye hazır olan uygulama, tüm kampanyalara ilave olarak araç kiralamada yüzde 5 ek indirim fırsatı da sunuyor.

Tunalar Şirketler Topluluğu’nun araç kiralama markası olan Rent Go’nun yeni uygulaması sade ara yüzü ile dikkati çekiyor. Bu sade ara yüz sayesinde araç kiralama süreci saniyeler içinde tamamlanıyor. Rent Go mobil uygulaması ile araç kiralayanlar çeşitli kampanyalardan yararlanıyor. Rent Go, müşterilerine düşük kilometreli araçlarla konforlu bir sürüş deneyimi sunuyor.

Rent Go araçlarında uyguladığı hijyen uygulamaları ile de müşterilerinin öncelikli tercihi oluyor. Kiralanan her bir araç, kapı kolundan bagaj kapağına, torpidosundan koltuğuna kadar dezenfekte edilip müşterilere öyle teslim ediliyor.

Yayına çıktığı ilk günden itibaren binlerce kişinin indirdiği Rent Go mobil uygulaması ile araç filosu, kampanyalar ve Türkiye genelindeki ofis iletişim bilgilerine kolaylıkla ulaşılabiliyor. Uygulama App Store ve Google Store mağazalarında ücretsiz olarak indirilebiliyor.


#Rent Go #Tunalar Şirketler Topluluğu
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