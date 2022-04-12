Renklerin gücü birleşti matematik daha eğlenceli hale geldi

Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Çorum’da bir ilköğretim okulunda öğrencilerin Matematik dersini güle oynaya öğrenebilecekleri yöntem geliştirdi.

Tanyeri İlköğretim Okulunda Matematik dersinde istenilen düzeyde başarının yakalanamaması üzerine, “Matematik Dostu Okul” projesi hazırlandı. Renklerin gücünden yola çıkan Hitit Üniversitesi, geliştirdiği yöntemle matematiği daha eğlenceli hale getirdi.

Proje çerçevesinde, Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü son sınıf öğrencileri, öğretim elemanı Doç. Dr. Muteber Burunsuz’un danışmanlığında, ilköğretim temel Matematik dersinin eğlenerek öğrenilmesini sağlayacak çeşitli materyaller hazırladı. Şeker, top, araba gibi çeşitli şekillerde tasarlanan eğitim materyalleri, ilköğretim öğrencileriyle buluşturuldu.

Proje danışmanı Doç. Dr. Muteber Burunsuz, yaptığı açıklamada, Matematik dersine öğrencilerin ilgisini artırmak için ders materyallerini hazırlarken, çocukların en sevdiği yiyecek ve oyuncakları dikkate aldıklarını söyledi.

Resim Bölümü öğrencilerinin gönüllü olarak katıldığı çalışmada, özgün tasarımlar ortaya çıktığını anlatan Doç. Dr. Burunsuz, “Çocukların sevdiği şeyler üzerine, akrilik boya tekniği ve kolaj tekniğini kullanarak rakamları çeşitli renklerde yansıttık. Malzeme olarak da gazoz ve kavanoz kapağı, ip, kumaş gibi atık maddeleri kullandık. Bu yöntemde esas amaç öğrencilerin rakamlara ilgisini artırmak” diye konuştu.

“Hedefimiz matematiği eğlenceli, uygulamalı bir şekilde öğretebilmek”

Matematiğin zor olduğuna dair olumsuz yargıların, çocuklarda ilkokul döneminden itibaren başladığına işaret eden Doç. Burunsuz, şunları söyledi:

“Bizim hedefimiz bu ön yargıyı ortadan kaldırmak, matematiği eğlenceli, uygulamalı bir şekilde öğretebilmek. Bu doğrultuda, özellikle pek çok öğrencinin zorlandığı konuları çeşitli görsel ve eğitsel materyallerle desteklemeye çalıştık. Öğrencilerin zorlandığı konulardan çarpma işlemiyle ilgili tekerlemeli kartelalar, üç boyutlu geometrik şekiller, yazı tahtası düzeneği üzerinde basamak değeri bulmaca oyunu gibi ders materyallerini hazırladık ve öğrencilerimizle buluşturduk.”

“Öğrencilerin büyük ilgisini çekti”

Tanyeri İlköğretim Okulu Sınıf Öğretmeni Melek Güner de Matematiğin eğlenceli bir yöntemle öğretimi için hazırlanan eğitim materyallerine öğrencilerin büyük ilgi gösterdiğini söyledi.

Güner, 20 yıllık öğretmenlik hayatında en çok karşılaştığı sorunlardan birinin Matematik dersine karşı öğrencilerin olumsuz yargıları olduğunu belirterek, şöyle konuştu: “Bu sorunu aşmak için hazırladığımız proje çerçevesinde Hitit Üniversitesinden çok güzel fikirler çıktı. Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü tarafından hazırlanan ders materyalleri, çocuklarımıza Matematiği oyun oynayarak, eğlenerek öğrenme imkanı sunuyor. Nitekim bu yeni ders materyalleri, beklediğimiz gibi öğrencilerin büyük ilgisini çekti. Bu sayede Matematik dersine olan ilginin, bu sonucunda öğrencilerimizin başarısının artmasını bekliyoruz.”