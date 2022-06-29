‘Renklerin dili’ resim sergisi SKSM’de

Küçükçekmece Belediyesi, 17 sanatçının birbirinden renkli eserlerini ‘Renklerin Dili’ resim sergisi ile Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nde sanatseverlerle buluşturdu. Sergide; yağlı boya, karakalem, sulu boya, pastel ve akrilik tekniği ile yapılan 95 eser yer aldı.

Ressam Serpil Saydan eğitmenliğindeki Cennet Mahallesi Dönüşüm Atölyesi’nden 17 öğrenci eserleriyle renkleri dile getirdi. Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nin ikincisine ev sahipliği yaptığı sergide; Mustafa Kemal Atatürk, Haluk Bilginer ve Frida Kahlo gibi önemli isimlerin portreleri sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Ressam Serpil Saydan’ın öncülüğünde; Arda Yiğit Şen, Raziye Ün, Kübra Şahin, Volkan Atılgan, Emine Belene, Şengül Akar, Türkan Şahin, Didem Gür, Özge Özen, Ceren Su Yolcu, Mehmet Efe Atay, Reyhan Yıldırım, İdil Özer, Ela Türker, Anhelina Dehtiar, Faik Emre Gül ve Büşra Gül isimli öğrenciler; yağlı boya, karakalem, sulu boya, pastel ve akrilik tekniği ile kendilerini ve renkleri özgür bir biçimde ifade ettikleri eserlerini sergilemenin mutluluğunu yaşadı.

Sergide, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün, Uluslararası Emmy Ödüllü ilk Türk oyuncu olan Haluk Bilginer’in ve dünyaca ünlü Meksikalı ressam Frida Kahlo’nun portreleri yer alıyor.

20 Temmuz’a kadar ziyaret edilebilir

2013 yılında ressam Serpil Saydan’ın kurduğu Cennet Mahallesi Dönüşüm Atölyesi, birçok sanat dalını öğrenciler ile buluşturuyor. Hafta içi yetişkinler grubu için eğitim verilirken, hafta sonu ise çocuk grubu için resim çalışmaları yapılıyor. 17 ressamın rengârenk 95 eseri, 20 Temmuz’a kadar sanatseverler tarafından Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nde ziyaret edilebilir.