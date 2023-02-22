Rektör Yasım: “Binlerce yaralı vardı ama sağlık sistemimiz iyi işledi”

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin gecesinde Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde (KSÜ) çok fazla yaralı yoğunluğu oluştuğunu anlatan Rektör Prof. Dr. Alptekin Yasım, “Binlerce yaralı vardı ama sağlık sistemimiz iyi işledi” dedi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından KSÜ Tıp Fakültesi’ne inanılmaz sayıda yaralı geldiğini söyleyen Rektör Prof. Dr. Alptekin Yasım, ‘‘İnanılmaz sayıda yaralılar gelmeye başladı. Bunu tsunami olarak tabir edebiliriz. Allah bir daha göstermesin o günleri. Gerçekten anormal bir yaralı sayısı vardı” dedi.

Yasım, “Gururla söylüyorum sağlık sistemiz çok iyi iş çıkardı bu konuda. Sağlık sistemimiz çok iyi işledi. Daha sonra Ankara, İstanbul gibi illerden gönüllü sağlıkçılarımız geldi. Depremzede olan sağlıkçılarımızın dinlenmesi için çok iyi oldu’’ diye konuştu.

Depremin ardından doktorlarla birlikte hemen hastaneye geldiklerini söyleyen KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, ‘‘Depremi hepimiz evimizde yakalandık. Birkaç dakika sonra artçı geldi o da çok büyüktü. Yağmur yağıyor, hava soğuk. Hemen hastaneye geldik doktorlarımızla birlikte. Gün ışımışıyla beraber hastalar gelmeye başladı. İnanılmaz sayıda yaralılar gelmeye başladı. Bunu tsunami olarak tabir edebiliriz. Allah bir daha göstermesin o günleri. Gerçekten anormal bir yaralı sayısı vardı. Biz bunlar tedavi etmeye çalışıyoruz. Durumu ağır olanlara acil serviste müdahale ediliyor. Durumu biraz daha iyi olanlar yani kolu, bacağı kırılmış olanları direk servislere yönlendirdik. En büyük sıkıntı mobil telefonlar tamamen devre dışı kaldı. Doktor, hemşire çağıracağız çağıramıyoruz. Şehrin diğer tarafları ne durumda bilemedik. Başkan doktor temin etmek istiyoruz ama imkan yoktu. Tamamen bir ölü sessizliğinde kendi başımıza inanılmaz bir mücadele verdi arkadaşlar. Her şey kontrol altına aldık derken öğlen gelen depremle bütün dengeler alt üst oldu. Hastanelerde serviste yatanlar hep dışarı çıktı. Burada gördüğünüz bütün koridorlar hastalarla doluydu. Çünkü kimse yukarılara çıkmak istemiyor. Hastane sağlamdı ama insanlarda ve çalışanlarda paniğe neden oluyor. Sonuçta depremzede hem de çalışan. Birçok personelimiz birinci derece yakınları hayatını kaybetti, annelerini babalarını, kardeşlerini, çocuklarını kaybedenler oldu onları defnedip gelip çalışmaya devam edenler oldu. Kendi personellerimizden çok kaybımız var. İkinci günden sonra dengeler sağlandı. Yardımlar gelmeye başladı. Üniversitemiz depremzedelere açıldı çünkü elektrik yok soğuk vardı ve elektrik olan sadece hastanemizdi” dedi.