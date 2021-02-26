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Rektör Uysal: "Bilgi ve teknoloji üretmeyen toplumlar köle olmaya mahkumdur"

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, bilgi ve teknoloji üretmeyen toplumların köle olmaya mahkum olduğunu söyledi.

Genel 26.02.2021, 11:20
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Rektör Uysal: "Bilgi ve teknoloji üretmeyen toplumlar köle olmaya mahkumdur"

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, bilgi ve teknoloji üretmeyen toplumların köle olmaya mahkum olduğunu söyledi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nin kurucu ortağı ve en büyük hissedarı olduğu Kütahya Tasarım Teknokent’te Kuluçka Merkezi düzenlenen törenle hizmete sunuldu.

ütahya Tasarım Teknokentin kurumsallaşma çalışmalarıyla iyi bir seviye yakaladığını belirten DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, teknokentin kuluçka merkeziyle birlikte cazibe merkezi haline geleceğini söyledi.

Uysal, “Teknokent göreve geldiğimizde nasıldı, şimdi nasıl, kısaca bundan bahsetmek isterim. Yaklaşık 1 buçuk yıl önce göreve gelmiştik. Önceki valimiz bana bir mesaj atmıştı, baktım o mesajda Teknokent sıralaması var ve bizim Teknokent’imiz en sonda. Tabi ben de yeni gelmişim, olaylara çok vakıf değilim, artık sözün bittiği yer, söylenecek bir şey de yok, bizim Teknokent’imiz en son sırada. Geldiğimiz zaman 140 bin civarında borcumuz vardı. 30 bin lira faiz borcumuz vardı, internet yoktu, personel sıkıntısı vardı. Binanın inşaat temizliği hala duruyordu. Temizlik elemanı yoktu. Dolayısıyla bunları tek tek aştık. Riske girdik, kendi personelimizden buraya personel verdik. Şu an geldiğimiz noktada 20 kadar iş yapan şirketimiz vardı, onun da hepsi gelmiyordu. Atıl, hatta artık Kütahya’mızın, ortaklarımızın ümitleri kalmamış, kırılmış ve bizden ayrılma dilekçesi gönderen ortaklarımız vardı. Olmayacak, olamayacak demişlerdi, o noktaya gelmiştik. Çok şükür bütün alt yapı problemleri şu an yok.İnternetimiz var, turnike sistemimiz var, portalımız var, yani bakanlığın istediği her şey var ve doluyuz. Dolu olmakla birlikte cazibe merkezi haline geldik. Bildiğim kadarıyla İzmir’den, Bursa’dan ve Ankara’dan bizden talepte bulundu ve yer verdik. Biz iyi bir seviyeyi yakaladık ve bundan sonra cazibe merkezi haline geleceğiz" diye konuştu.

"Üniversite, sanayi arasında bir köprüdür"

Teknokentlerin sanayi ve üniversite arasında bir köprü olduğuna dikkat çeken Rektör Kazım Uysal, “Tasarım Teknokent’lerin, teknoloji geliştirme bölgelerinin önemini anlatmama ihtiyaç yok ama şunu anlatmak isterim. Eğer bir millet bilgi üretmiyor ve bilgiyi kullanmıyorsa teknoloji üretmiyor ve teknolojiyi kullanıyorsa köle olmaya mahkumdur. Başkasının ürettiği bilgiyi kullanmakla, başkasının ürettiği teknolojiyi kullanmakla ileriye gidemezsiniz, sizi hep köle yaparlar. Siz köle gibi çalışırsınız, emeğiniz, paranız başkasına gider. Dolayısıyla bizim mutlaka bilgiyi ve teknolojiyi üretmemiz lazım. İşte teknoloji geliştirme bölgeleri, bilginin ve teknolojinin üretildiği yerlerdir. Üniversite sanayi arasında bir köprüdür. Bu köprüden üniversite sanayiye gelecek, sanayi üniversiteye gelecek, burası bize geçiş bölgesi olacak ve inşallah aradaki o irtibatı sağlayacak üniversite, sanayimiz, kamumuz el ele vereceğiz, milletimize, ülkemize çok güzellikler katacağız. Ben Teknokentimizin bundan sonra çok daha iyi noktalara geleceğini düşünüyorum. Bize katkı sağlayan kim varsa herkese teşekkür ediyorum. Kuluçka Merkezimizi yapıp, bu güzel ortamı bize bağışlayan Keramika’ya, özellikle Emin Beye şahsım ve kurumum adına çok teşekkür ediyorum. Milletimiz güçlü, keşke biz yardımlarımızı bu gibi şeylere yatırabilsek, verimli kullanabilsek, üreten, fikri olan, kapasitesi olan gençlere yapabilsek. Burası, ilmin, teknolojinin bir ekosistemi gibi oluyor. Yazılımcısı var, makinacısı var, diğer mühendislik dallarından arkadaşlar var şirketleri var. Ar-Gesi olan, üniversite ile el ele vermiş şirketler hep ileri gidecektir. Artık dünya böyle bir dünya" ifadelerini kullandı.
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