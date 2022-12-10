Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 9 üniversiteye rektör atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 9 üniversiteye yaptığı rektör atamaları Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Veysel Eren, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Sinanoğlu, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi rektörlüğüne, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü rektörlüğüne, Prof. Dr. Yusuf Baran, Kafkas Üniversitesi rektörlüğüne, Kocaeli Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Nuh Zafer, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi rektörlüğüne, Sabancı Üniversitesi rektörlüğüne, Prof. Dr. Yusuf Lebleci, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Fatih Yılmaz atandı.

Söz konusu atamaların 2547 sayılı Kanunun 13’üncü ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2’nci, 3’üncü ve 7’nci maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

Ayrıca Adli Tıp Kurumu Beşinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Halk Sağlığı Üyeliğine Uzm. Dr. Ahmet Baran atandı.