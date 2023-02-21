6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli yaşanan depreme, Gaziantep’te kaldıkları otel odasında yakalanan Nevşehir Rehberler Odası Üyesi Rehber Mehmet Ergen o geceyi anlattı.

Türkiye Rehberler Birliğinin düzenlemiş olduğu meslek içi eğitimine katılmak üzere Gaziantep’e giden rehberler, depreme kaldıkları otelde yakalandı. Eğitimin ilk gününde Gaziantep gezisine katılan rehberler depremin olduğu gün de Adıyaman’a geçeceklerdi. Depreme Gaziantep’te yakalanan rehberlerden Mehmet Ergen; “Bizler 6326 meslek kanununa tabi rehberler olarak uygulama gezisi için Gaziantep’e gittik. Bulunduğumuz otelde de bu felakete yakalandık. Bizim kaldığımız otel yıkılmadı. Eğer yıkılmış olsaydı bizlerde enkaz altında kalabilirdik. Kurtulduk fakat kurtulduğumuza sevinemiyoruz. Bizimle eğitime Adıyaman’da başlayan 5 arkadaşımızı ve toplamda 30 arkadaşımızı kaybettik. Acımız çok büyük, bir yandan da toparlanmaya çalışıyoruz. Şu anda ciddi anlamda sıkıntı yaşıyoruz. Bu günde bir olmak gerekiyor. Halen el ele tutuştuk ve kenetlendik” ifadelerini kullandı.

Ergen “O gece saatlerimizi kurduk ve sabah Adıyaman’a yola çıkacaktık. 4-5 saat sonra bizde Adıyaman’da olacaktık. Turumuza Adıyaman’dan devam edecektik. Sabah saat 4.17 gibi bu felaketi yaşadık. Depremde bizim kaldığımız otelin birinci katı ve çatısı hasar gördü. Deprem anında odada iki arkadaş kalıyorduk. Uyandığımda arkadaşım odanın içinde ayaktaydı. Ben de depremin etkisiyle yataktan fırladım. İnanılmaz bir gürültü vardı. Dışarısı tam bir cehennemdi. Sanki kıyamet kopmuş gibiydi” ifadelerini kullandı