Regaip Kandili’nde vatandaşlar Ayasofya Camii’ne akın etti

İstanbul’da vatandaşlar, üç ayların başlangıcını müjdeleyen Regaip Kandili nedeniyle Ayasofya Camii’ne akın etti. Ayasofya Camii’nde yaşanan yoğunluk havadan dron ile görüntülendi.

Regaip Kandili’nde tüm Türkiye’de camiler doldu taştı. Kandil coşkusunun yaşandığı camilerden biri de Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’ydi. Ayasofya Camii’nde düzenlenen Regaip Kandili programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yatsı namazından sonra okunan Kur’an-ı Kerim ve sonrasında edilen dualar ile Regaip Kandili kutlandı. Cami çıkışında ise vatandaşlara lokum ve kandil simidi ikram edilirken Ayasofya Camii ve çevresi dron ile havadan görüntülendi.

“Her kandil akşamı buraya geliyoruz, ümmete lokum ikram ediyoruz”

Cami çıkışında vatandaşlara güllü lokum ikram eden Emin Gümüş, “Bu geceye atfen Peygamber Efendimizin adına gül lokumu dağıtıyoruz. Bu gecenin hayrına. Bütün kardeşlerimizin kandilini kutluyorum. Herkese hayırlı kandiller diliyorum. Ayasofya’nın bizim için çok farklı bir manevi havası vardır. Bizim için çok büyük bir dönüm noktasıdır. Her kandil akşamı buraya geliyoruz, ümmete lokum ikram ediyoruz. Manevi bir havası var, manevi bir özelliği var. Ecdadımızın yadigarı epey bir zamandır açılmamıştı, açılmasına atfen her kandilde Ayasofya’ya geliyoruz, ikramlarda bulunuyoruz. Tüm ümmetin kandilini kutluyorum.” dedi.

“İnşallah Mescid-i Aksa’da da kılmayı nasip eder”

Regaip Kandili için Ayasofya Camii’ne gelenlerden Ramazan Numan, “Ayasofya Camimizi bu mübarek günde ziyaret etmek istedik. İnşallah Mescid-i Aksa’da da kılmayı nasip eder. Tüm Ümmet-i Muhammed’in kandili mübarek olsun. Vatanımıza, milletimize hayırlı olmasını vesile ediyoruz. Türkiye’mizi Rabbim korusun. Allah sonumuzu hayır etsin.” şeklinden konuştu.