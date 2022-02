Regaip Kandili’nde lokma dağıttılar

İstanbul Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Regaip Kandili’nde Bayrampaşa’da vatandaşlara lokma ikramında bulundu.

İstanbul Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Regaip Kandili’nde Bayrampaşa Merkez Camii önünde lokma dağıttı. Vatan uğruna hayatlarını kaybeden şehit düşen ve yaralanan gazileri anmak ve Regaip Kandili sebebiyle gerçekleşen etkinliğe vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Etkinliğe katılan İstanbul Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hakan Sulu, Onursal Başkan Nur Ertürk, Başkan vekili Kadir Balık da vatandaşlara lokma dağıttı. Dernek yetkilileri, toplumsal alanlarda etkinliklerin devam edeceğini ifade ederken herkesin Regaip Kandili’ni kutladı.

“Türkiye halkının Regaip Kandili’ni kutluyoruz”

Her daim şehit aileleri ile gaziler ve yakınlarının yanında olduklarını ifade eden İstanbul Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Başkanı Hakan Sulu, “Bugün önemli bir gün Regaip Kandili, başta şehit ve gazi ailelerimizin kandilini kutluyorum. Bu etkinliklerimiz her zaman devam edecektir. Bu vatan bayrak için şehit olan kardeşlerimizin olduğunu unutturmamak için bugün de böyle bir şey yapmayı düşündük ve çok güzel oldu. Türk halkının da Regaip Kandili’ni kutluyoruz” dedi.

“Her zaman şehit ve gazi ailelerimizin yanında olacağız"

Etkinlikte emeği geçen herkese çok teşekkür eden Derneğin Onursal Başkanı Nur Ertürk, “Allah kabul etsin inşallah şehitlerimizin aziz ruhları şad olsun. Geride kalan ailelerine yeniden sabır diliyoruz. Bu çok güzel bir hayır daha nice hayırları Rabbim yapmayı nasip eylesin. Yanımızda olan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Hava koşulları olumsuz olmasına rağmen gerçekten katılım çok yüksek. Elimizden ne geliyorsa her zaman şehit ve gazi ailelerimizin yanında olacağız. Regaip Kandilimiz mübarek olsun yaptığımız hayırları Rabbim kabul eylesin” dedi.

"Her ay her ilçede yapacağız"

Şehit yakınları ve gaziler ile ailelerinin her daim yanında olunulması gerektiğini ifade eden ve gerçekleştirdikleri etkinliklerin çoğalarak devam edeceğine dikkat çeken Derneğin Başkan Vekili Kadir Balık, “Bugün mübarek bereketli bir gün. Biz bunu her ay her ilçede yapacağız. Bize destek veren tüm iş adamlarına teşekkür ediyoruz. Bunlar en büyük maneviyatımız bunları yapabilirsek ne mutlu bize. Allah hepimizin hayrını kabul etsin" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan vatandaşlardan biri ise "Bütün şehitlerimize Allah rahmet eylesin, mekanlarını cennet eylesin. Yaptıkları çok güzel bir şey yaygınlaşmasını isterim" diye konuştu.