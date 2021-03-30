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Raylara giren davetsiz misafir binlerce insanın yolculuğunu aksattı

Bursa’da tren raylarına giren köpek metro seferlerinin aksamasına sebep oldu. Bir cana zarar gelmemesi için hatta tren seferleri durduruldu. Raylara giren itfaiye ekiplerinin köpeği yakalamasıyla seferler yeniden normale döndü.

Genel 30.03.2021, 10:49
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Raylara giren davetsiz misafir binlerce insanın yolculuğunu aksattı

Bursa’da tren raylarına giren köpek metro seferlerinin aksamasına sebep oldu. Bir cana zarar gelmemesi için hatta tren seferleri durduruldu. Raylara giren itfaiye ekiplerinin köpeği yakalamasıyla seferler yeniden normale döndü.

Osmangazi ilçesi Kültürpak Metro istasyonunda raylara giren köpek, ulaşımın aksamasına sebep oldu.

Köpeğe zarar vermemek için metro seferleri dakikalarca aksadı.

Bursa Büyükşehir İtfaiye ekipleri raylara girerek köpeği yakaladı. Köpek daha sonra hayvan barınağına götürüldü. Köpeğin yakalanmasının ardından metro seferleri kaldığı yerden devam etti.
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