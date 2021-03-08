Rasim Öztekin'den üzücü haber

Tiyatro ve sinemanın usta oyuncusu Rasim Öztekin, dün öğle saatlerinde fenalaştı. Kalp krizi sonucu kalbi duran 62 yaşındaki sanatçı, ilk olarak Beykoz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yapılan müdahale sonrasında hayata döndürülen sanatçı, daha sonra İstanbul Doktor Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi’ne sevk edildi.

Öztekin, Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA: BAŞIMIZ SAĞ OLSUN

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Dizi, tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin, geçirdiği kalp rahatsızlığından sonra, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanemizde yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Televizyon olan her evde aileden biriydi. Başımız sağ olsun” dedi.

KAVUĞU ŞEVKET ÇORUH’A DEVRETMİŞTİ

Geleneksel Türk tiyatrosunun en önemli simgelerinden olan kavuk, 20 Eylül 2020’de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle Rasim Öztekin’den Şevket Çoruh’a devredilmişti.

Törende konuşma yapan Rasim Öztekin, “Kavuk, bir usta-çırak ilişkisi. Bir liyakat ilişkisidir. Bugün Türkiye’de liyakat olayı tamamen unutuldu” demişti.

Kavuğu teslim alan Çoruh ise pandemi döneminde tiyatro emekçilerinin durumuna dikkat çekerek, “Türk tiyatrosu çok zor bir dönem yaşarken mahalle yanarken saçımızı mı tarıyoruz diye bir düşünce geldi aklıma… Bu kavuğu bugünkü zor şartlarda, Anadolu’da perde açmaya çalışan, alternatif sahnelerden apartman dairelerine kadar yüreği tiyatroyla dolu tüm tiyatro emekçileri adına kabul ediyorum” ifadelerini kullanmıştı.

RASİM ÖZTEKİN KİMDİR?

Rasim Öztekin, 1959 yılında İstanbul’da doğmuştur. İstanbul Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Basın Yayın Yüksek Okulu’nu bitirdi.

Kaynak: sozcu.com