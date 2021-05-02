Ramazanların vazgeçilmez tatlısı: ’Kocakarı gerdanı’

Bazı yörelerde ismi ’Burmalı’ olarak da bilinen Ramazanlar’ın vazgeçilmez tatlısı Doğu Karadeniz’de büzüş büzüş görüntüsü nedeniyle ’Kocakarı gerdanı’ olarak adlandırılıyor.

Ramazan sofralarının vazgeçilmez tatlılarından olan ’Kocakarı gerdanı’ ismi ile akıllarda tadı, ile damaklarda yer ediniyor. Trabzon’da bir çok işletme bu tatlı kültürünü yaşatmayı sürdürürken, oklava yardımı ile incecik açılıp içine fındık konulan yufkaların, tekrar oklava ile sarılıp büzülüp tepsiye yerleştirilmesi ve üzeri piştikten sonra şerbetlenmesi ile hazırlanan kıtır tatlı Ramazan aylarında büyük ilgi görüyor.

Necla Hanım Ev Tatlıları işletmecisi Mustafa Keresteci, yörede ’Kocakarı Gerdanı’ ismi ile meşhur olan tatlının ’Burmalı’ olarak da bilindiğini belirterek "Bu tatlı başka yörelerde de vardır ve burmalı olarak bilinir. Kimi cevizli yapar kimi fındıklı ve fıstıklı yapar. Bizde ’kocakarı gerdanı’ olmasının nedeni eskiden babaannelerimiz, anneannelerimiz köylerde bu tatlıyı elleriyle yaparlardı. Tatlı büzüş büzüş olması ve onların da elinden çıkması nedeniyle gerdanları da büzüş büzüş olmasından dolayı o zamanki çocuklar ’babaannemin gerdanı, anneannemin gerdanı’ diye diye eskiden bu zamana kadar bu tatlının adı böyle geldi. Bizlerde halen daha bunu bu isim ile sürdürüyoruz. ’Kocakarı gerdanı’ demek ayrı bir kültür simgesi demek, o şekilde devam ediyor gidiyor ve çokta beğenilen bir tatlı. Bizim yöremizde çok popüler olan bir tatlı ve fındığı ön plana çıkan bir tatlı. Her Ramazan ayında sürekli tüketilen bir tatlı" ifadelerini kullandı.