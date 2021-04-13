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Ramazan’ın ilk iftarı için metrelerce pide kuyruğu oluştu

Ataşehir’de Ramazan ayının ilk iftarı için pide almak isteyen vatandaşlar, fırınların önünde sosyal mesafe kuralına uyarak kuyruğa girdi. Pide üretimi saat 18.00 itibariyle sona ererken, pide almak isteyen vatandaşlar oluşturduğu metrelerce kuyruk, havadan görüntülendi.

Genel 13.04.2021, 18:45
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Ramazan’ın ilk iftarı için metrelerce pide kuyruğu oluştu

Ataşehir’de Ramazan ayının ilk iftarı için pide almak isteyen vatandaşlar, fırınların önünde sosyal mesafe kuralına uyarak kuyruğa girdi. Pide üretimi saat 18.00 itibariyle sona ererken, pide almak isteyen vatandaşlar oluşturduğu metrelerce kuyruk, havadan görüntülendi.

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte ramazan pideleri fırınlardaki yerini aldı. Ataşehir’de de pide almak isteyen vatandaşlar maskelerini takıp sosyal mesafe kurallarına da uyarak fırınlar önünde kuyruğa girdi. Pide üretiminin saat 18.00 itibariyle sona ereceğinin belirtilmesi üzerine vatandaşlar erkenden gelerek fırınlar önünde uzun kuyruklar oluşturdu. O anlar ise havadan görüntülendi.

Pide kuyruğunda bekleyen vatandaşlardan Fatoş Türkoğlu, “Ramazan bizim için maneviyatı yüksek ve enerji dolu. Umarım virüs en kısa sürede biter de yine aileler iftar masalarında buluşur. İnşallah bu virüsü en kısa sürede atlatırız ülke olarak atlatır ve bereketli Ramazan ayımızı yaşamaya devam ederiz” dedi.
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