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Ramazan’ın ilk cumasında camiler doldu taştı
Düzce’de Ramazan ayının ilk cuma namazında camiler doldu taştı. Camilerin içinde yer bulamayan cemaat, kartonların üzerinde namaz kıldı.
Genel 24.03.2023, 13:32
Düzce’de Ramazan ayının ilk cuma namazında camiler doldu taştı. Camilerin içinde yer bulamayan cemaat, kartonların üzerinde namaz kıldı.
Ramazan ayının ilk cuma namazında Düzce şehir merkezinde bulunan Merkez Cami ile Cadidiye Cami doldu taştı. Cami içinde yer bulamayan cemaat, yanlarında getirdikleri kartonları camilerin önüne sererek, cuma namazını kıldı.