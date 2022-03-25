Ramazan öncesi Eminönü’nde yoğunluk

Ramazan Ayı yaklaşırken alışveriş yapmak isteyenler Eminönü’ne akın etti. Mısır Çarşısında yoğunluk oluşurken, esnaf satışlardan memnun olduğunu söyledi.

Ramazan Ayına kısa bir süre kala vatandaşlar iftar ve sahur için alışveriş yapmaya başladı. Vatandaşların uğrak yerlerinden biri de Eminönü’ndeki Mısır Çarşısı oldu. Ramazan için peynir, zeytin gibi kahvaltılık ürünler ve hurma almak isteyenler Mısır Çarşısına akın etti. Tezgahlarda yerini alan, iftar sofralarının vazgeçilmezi hurmanın 65 ile 200 TL arasında satıldığı görülürken, çarşı esnafı satışların iyi olduğunu belirtti. Vatandaşların yanı sıra pek çok yabancı turist de tezgahlarda bulunan ürünlere yoğun ilgi gösterdi.

"Satışlarımız şu an çok iyi"

Satışların iyi olduğunu belirten Yunus Işık isimli esnaf, vatandaşların ilgisinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Satışlarımız şuan çok iyi. Bizde Medine hurması, Kudüs hurması, Cezayir hurması, Tunus hurması var. Çeşit çeşit hurmalarımız var. Fiyatlarımız çok uygun. 65 TL’den başlıyor 200 TL’ye kadar çıkıyor. Her bütçeye göre hurmamız bulunuyor. En uygunu 65 TL olan Tunus hurması. Medine hurması 85 TL, Kudüs hurması 90 TL. Herkesin bütçesine göre hurma var” ifadelerini kullandı.

“Fiyatlar güzel”

Mısır Çarşısına Ramazan alışverişi için gelen bir vatandaş ise fiyatların güzel olduğunu söyleyerek, "Şu an bakıyorum. Nasipse peynir alacağız. Fiyatlar güzel. Eski kaşar alacağım. Tadı da güzel, fena değil" şeklinde konuştu.