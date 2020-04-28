Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam Kabine toplantısı sonrasında corona virüsü salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması hakkında yeni bilgiler paylaştı.

– Dördüncü kez uygulamaya konan sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman başlayacak, ne zaman sona erecek?

* 1 Mayıs saat 00.00’da başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlaması 3 Mayıs saat 00.00’da sona erecek.

– Sokağa çıkma kısıtlaması boyunca market ve bakkallar için esneklik uygulanacak mı?

* Market ve bakkallar kısıtlamanın ilk gününde, 1 Mayıs Cuma saat 09.00-14.00 arasında açık olacak. Saat 14.00’ten sonra kepenk indirecek olan bakkal ve marketler 2-3 Mayıs tarihlerinde hizmet veremeyecek.

– Sokağa çıkma kısıtlaması ne zamana kadar uygulanacak?

* Corona virüsü salgını nedeniyle alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararı ilk kez 11-12 Nisan günlerinde uygulandı. 18-19 Nisan‘da ikinci kez uygulanan kısıtlama, resmi tatil olan 23 Nisan Perşembe gününün 24-25-26 Nisan‘la birleştirilmesiyle üçüncü kez devreye sokuldu.

* Dün Kabine toplantısı sonrası bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma gününe denk gelen ve resmi tatil olan 1 Mayıs’ı 2-3 Mayıs’la birleştirerek 72 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması ilan ettiklerini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının, Ramazan Bayramı’nın sonuna kadar rutin olarak uygulanacağını açıkladı.

* Bu karara göre önümüzdeki dört hafta boyunca cumartesi ve pazar günleri sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. 1-2-3 Mayıs, 9-10 Mayıs, 16-17 Mayıs ile 23-24 Mayıs‘a denk gelen Ramazan Bayramı arefesi ve birinci gününde evden dışarı çıkmak mümkün olmayacak.

– Sokağa çıkma kısıtlaması hangi şehirleri kapsıyor?

* Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Zonguldak.

– Sokağa çıkma kısıtlamasına uymamanın cezası nedir?

* Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesine göre 3 bin 150 TL idari para cezası kesiliyor.

– Sokağa çıkma kısıtlamasında eczaneler açık olacak mı? Eczaneye gitmek yasak mı?

* Sokağa çıkma kısıtlaması boyunca sadece nöbetçi eczaneler hizmet verecek. Kısıtlama boyunca nöbetçi eczane sayıları artırılacak. Acil bir durumda, ikamet ettiğiniz bölgedeki eczaneye gidebilirsiniz.

– Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını beslemek yasak mı?

* Sokak hayvanlarını beslemek isteyen kişiler, oturdukları evin önüyle sınırlı olmak şartıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkabilirler.