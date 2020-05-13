RAMAZAN BAYRAMINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları;

Bu başarının sahibi tedbirlere uyan sizlersiniz. 10 Mart'ın üzerinden 8 hafta geçti. Salgında mücadelede bu süre kısa bir zamandır.

Tedbirlere uyarak geçirdiğimiz 8 haftanın ardından risk alınan bir günde bile salgın tekrar uç verebilir.

İyileşen hasta sayımız, toplam hasta sayımızın yüzde 70'ine ulaştı. 141 bin 475 hastamızdan 98 bin 889'u sağlığına kavuştu.

Salgının 5. haftasından itibaren istikrarlı bir iyileşme içindeyiz. Şu anki şartlarda salgın kontrol altında

Virüse fırsat tanırsak, bir ay öncesine dönmek ihtimal dahilindedir. Örnek olduğumuz dünyaya bu kez ders olabiliriz.

Virüsten korunmamızı sağlayacak kuralları askıya alarak alışveriş kuyruğuna girmek, pazar yeri kalabalığına tedbirsiz karışmak risktir.

Dışarıya maskesiz çıkmak, yarı açık şekilde maske kullanmak sorumlulukla bağdaşmaz.

Kuyruğa girmek kalabalığa karışmak risktir. Yeni hayatımızda kuyruklar, AVM, stadyum, pazar yeri kalabalıkları, üç kişinin oturduğu koltuklar, tam kapasite çalışan asansörler olmamalıdır.

Kontrollü Sosyal Hayatın size kesin olarak önerdiği şey, 'Bir şey olmaz' cümlesinin üstünü çizmenizdir.

Bayramdan sonra kontrollü olmak kaydıyla yurt dışından gelişleri olabildiğince test yaparak, bu dönemi daha sağlıklı götürme eğilimindeyiz

Ramazan bayramında sokağa çıkma kısıtlaması henüz bilim kurulunun gündemine gelmedi

Camilerin ibadete açılması bilim kurulunun gündeminde olmadı, salgının seyrine göre önümüzdeki günlerde gündeme gelebilir