Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 14°
açık
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV POLİTİKA LOJİSTİK OTOVİTRİN SAĞLIK TEKNOLOJİ TURİZM
BİST
100159
ALTIN
384.813
DOLAR
6.9758
STERLİN
8.5283
EURO
7.5648

RAMAZAN BAYRAMINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca; İyileşen hasta sayımız, toplam hasta sayımızın yüzde 70'ine ulaştı. 141 bin 475 hastamızdan 98 bin 889'u sağlığına kavuştu.Salgının 5. haftasından itibaren istikrarlı bir iyileşme içindeyiz. Şu anki şartlarda salgın kontrol altında'' dedi.

RAMAZAN BAYRAMINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca; İyileşen hasta sayımız, toplam hasta sayımızın yüzde 70'ine ulaştı. 141 bin 475 hastamızdan 98 bin 889'u sağlığına kavuştu.Salgının 5. haftasından itibaren istikrarlı bir iyileşme içindeyiz. Şu anki şartlarda salgın kontrol altında'' dedi.

13 Mayıs 2020 Çarşamba 18:55
2014 Okunma
RAMAZAN BAYRAMINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları;

Bu başarının sahibi tedbirlere uyan sizlersiniz. 10 Mart'ın üzerinden 8 hafta geçti. Salgında mücadelede bu süre kısa bir zamandır. 

Tedbirlere uyarak geçirdiğimiz 8 haftanın ardından risk alınan bir günde bile salgın tekrar uç verebilir. 

İyileşen hasta sayımız, toplam hasta sayımızın yüzde 70'ine ulaştı. 141 bin 475 hastamızdan 98 bin 889'u sağlığına kavuştu.

Salgının 5. haftasından itibaren istikrarlı bir iyileşme içindeyiz. Şu anki şartlarda salgın kontrol altında

Virüse fırsat tanırsak, bir ay öncesine dönmek ihtimal dahilindedir. Örnek olduğumuz dünyaya bu kez ders olabiliriz.

Virüsten korunmamızı sağlayacak kuralları askıya alarak alışveriş kuyruğuna girmek, pazar yeri kalabalığına tedbirsiz karışmak risktir.

Dışarıya maskesiz çıkmak, yarı açık şekilde maske kullanmak sorumlulukla bağdaşmaz.

Kuyruğa girmek kalabalığa karışmak risktir. Yeni hayatımızda kuyruklar, AVM, stadyum, pazar yeri kalabalıkları, üç kişinin oturduğu koltuklar, tam kapasite çalışan asansörler olmamalıdır.

Kontrollü Sosyal Hayatın size kesin olarak önerdiği şey, 'Bir şey olmaz' cümlesinin üstünü çizmenizdir.

Bayramdan sonra kontrollü olmak kaydıyla yurt dışından gelişleri olabildiğince test yaparak, bu dönemi daha sağlıklı götürme eğilimindeyiz

Ramazan bayramında sokağa çıkma kısıtlaması henüz bilim kurulunun gündemine gelmedi

Camilerin ibadete açılması bilim kurulunun gündeminde olmadı, salgının seyrine göre önümüzdeki günlerde gündeme gelebilir

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'5G, koronavirüsü tetikleyici bir unsur değil'
'5G, koronavirüsü tetikleyici bir unsur değil'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kamu çalışanlarına '18 Mayıs'ta idari izin' kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kamu çalışanlarına '18 Mayıs'ta idari izin' kararı
İstanbul Valiliğinden sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili açıklama
İstanbul Valiliğinden sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili açıklama
“DEVLET MÜZİSYENLERE EL UZATMALI”
“DEVLET MÜZİSYENLERE EL UZATMALI”
Tüketiciler elektrik zamları konusunda devleti suçlamıyor
Tüketiciler elektrik zamları konusunda devleti suçlamıyor
Gazeteci Yılmaz Özdil'in villasında yıkım çalışmalarına başladı
Gazeteci Yılmaz Özdil'in villasında yıkım çalışmalarına başladı
14 YAŞ VE ALTI ÇOCUKLARIN SOKAK SEVİNCİ
14 YAŞ VE ALTI ÇOCUKLARIN SOKAK SEVİNCİ
Bomba Üretim ve Dolum Tesisi için ilk adım atıldı
Bomba Üretim ve Dolum Tesisi için ilk adım atıldı
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
700 yıllık kümbet tarihte ilk kez tam donanımlı restore ediliyor
700 yıllık kümbet tarihte ilk kez tam donanımlı restore ediliyor
Sular altında kalan ovada balık avı
Sular altında kalan ovada balık avı
Diyarbakır’da ’yeni tip düğün’ provası
Diyarbakır’da ’yeni tip düğün’ provası
YÖK ve İMİB arasında işbirliği protokolü
YÖK ve İMİB arasında işbirliği protokolü
Düğün ve sinema salonları temmuzda
Düğün ve sinema salonları temmuzda
ABD, F-35 programında üretim standartlarını karşılayamadı
ABD, F-35 programında üretim standartlarını karşılayamadı
AVM'LERDEKİ HAVALANDIRMA SAĞLIKLI MI?
AVM'LERDEKİ HAVALANDIRMA SAĞLIKLI MI?
Elon Musk, tutuklanmayı göze alarak Tesla'yı açıyor
Elon Musk, tutuklanmayı göze alarak Tesla'yı açıyor
7 asırlık Gök Medresede sona gelindi
7 asırlık Gök Medresede sona gelindi
Kaymakam makam aracıyla köy köy gezip maske dağıtıyor
Kaymakam makam aracıyla köy köy gezip maske dağıtıyor
TÜRKTOB Başkanı Akcan: “Küresel salgının getirdiği endişelere çözüm milli tohum’’
TÜRKTOB Başkanı Akcan: “Küresel salgının getirdiği endişelere çözüm milli tohum’’

banner371

banner363

banner376

banner361

banner372

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim