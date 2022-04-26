Ramazan Bayramı’nda otoyol ve köprüler ücretsiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ramazan Bayramı’nda Cumartesi-Perşembe günleri arasında Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan köprü ve otoyolların, Pazartesi-Çarşamba günleri arasında da Marmaray, Başkentray ve İzban’ın ücretsiz olduğunu duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, 30 Nisan Cumartesi saat 00.00’dan 5 Mayıs Perşembe günü saat 07.00’ye kadar Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün ücretsiz olacağına dikkat çekildi.

Açıklamada, ayrıca 2 Mayıs Pazartesi günü saat 00.00’dan 4 Mayıs Çarşamba günü saat 00.00’a kadar İstanbul’da Marmaray, Ankara’da Başkentray, İzmir’de İzban seferlerinin de ücretsiz olacağı kaydedildi.