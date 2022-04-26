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Ramazan Bayramı nedeniyle otoyol, köprü ve toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz olmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de
Ramazan Bayramı nedeniyle otoyol, köprü ve toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz olmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de
Ramazan Bayramı nedeniyle otoyolların, köprülerin ve toplu taşıma araçlarının ücretsiz olmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Ayrıca, ücretsiz geçişler yap-işlet-devret projelerini kapsamayacak.
Genel 26.04.2022, 07:24
Ramazan Bayramı nedeniyle otoyolların, köprülerin ve toplu taşıma araçlarının ücretsiz olmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Ayrıca, ücretsiz geçişler yap-işlet-devret projelerini kapsamayacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, 30 Mayıs saat 00.00’de 5 Mayıs saat 07.00’ye kadar Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçişler ücretsiz olacak. Ücretsiz geçişler ’yap-işlet-devret’ modeliyle yapılan projelerini kapsamayacak.
Kararda ayrıca, Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile toplu taşıma hizmetlerinin 2-4 Mayıs arasında ücretsiz olacağı belirtildi.