Ramazan ayının vazgeçilmezi şerbetlere yoğun ilgi

Ramazan ayının vazgeçilmezi olan şerbetler, susuzluğu gidermesi ve sindirimi kolaylaştırması nedeniyle yoğun ilgi görüyor. Süleymaniye’de şerbetleri ile meşhur olan bir kafede Brounissa, Osmanlı ve gül şerbeti en çok tercih edilenler arasında yer alıyor.

Osmanlı mutfağına ait olan şerbetler, Ramazan ayında iftar sofralarının vazgeçilmez içecekleri arasında bulunuyor. Susuzluğu gidermesiyle bilinen şerbetler vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görürken, Süleymaniye’de bir kafede bulunan ve kendilerinin imal ettiği şerbetlerden en çok tercih edilenler arasında ise Brounissa, Osmanlı ve gül şerbeti yer alıyor. Yaz aylarında serinlemek amacıyla da tüketilen şerbetleri vatandaşlar kafede masalarına sipariş edebildikleri gibi satın alıp evlerine de götürebiliyor. Ayrıca Ramazan ayında iftar yapmak için kafeye giden vatandaşlara ücretsiz olarak istedikleri şerbet ikram ediliyor.

“Şerbetlerimiz yüzde 100 doğal olarak üretilmektedir”

Şerbetlerden bahseden kafe müdürü Taner Günak, “2004 yılından bu yana bölgenin ilk kafesi olarak faaliyet gösteriyoruz. Kendine has doğal çayları, şerbetleri olan bir yerimiz. Özellikle Osmanlı şerbetlerimiz var. Bunlar Brounissa, Osmanlı şerbeti, Ab-ı Hayat şerbeti, gül şerbeti ve mevsimsel olarak kızılcık şerbeti, reyhan şerbeti gibi şerbetleri misafirlerimizin beğenisine sunuyoruz. Soğuk olarak Karadut şerbetimizde mevcuttur. Şerbetlerimiz yüzde 100 doğal olarak üretilmektedir. Tadlandırmada az miktarda şeker kullanıyoruz onun dışında mevsimler meyvelerin şekerlerinden yararlanıyoruz. Ramazan’da menülerimizin yanında ikram olarak şerbetlerimizi sunuyoruz. En çok rağbet gören şerbetlerimiz Brounissa ve Osmanlı şerbeti. Mayhoş ve fresh tad seven misafirlerimiz için Brounissa şerbetimizi, biraz daha tatlı tercih edenler için Osmanlı ve gül şerbetini tavsiye ediyoruz. Burada masalarına sipariş verdikleri gibi aşağıda satışımız da bulunuyor. Oradan alıp evlerine de götürebiliyorlar. Kendi imalathanemiz var ve standartlara uygundur. Kendimiz burada üretiyoruz. En çok tercih edilenler Brounissa, Osmanlı ve gül şerbeti. İftara gelen müşterilerimize ise ücretsiz ikram ediyoruz” dedi.