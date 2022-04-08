Ramazan ayının ilk Cuma’sında 80 bin kişi Mescid-i Aksa’da toplandı

Filistin’de Ramazan ayının gelişiyle birlikte ilk Cuma namazını kılmak isteyen vatandaşlar, Mescid-Aksa’ya akın etti. İsrail güçlerinin tüm önlemleri ve engellerine rağmen Mescid-i Aksa’da toplanan 80 bin Filistinli, Cuma namazlarını kılarak ibadet etti. Namazın sona ermesinin ardından binlerce kişi Meydanda toplanarak İsrail saldırganlığını kınayan ve direniş gruplarını işgali cezalandırmaya çağıran sloganlar attı.

Mescid-i Aksa’nın Vaizi İkrime Sabri, Mescid-i Aksa’ya gelen binlerce kişinin, İsrailli saldırganlara ve onların müttefiklerine karşı açık bir mesaj verdiklerini söyledi.