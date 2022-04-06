Ramazan Ayı’ndaki Urumçi

Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nin merkezi Urumçi’de yaşayanlar Ramazan ayının ilk gününü geçtiğimiz pazar günü karşıladı.

Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nin merkezi Urumçi kentinde yaşayan Müslümanlar, 2022 Ramazan Ayı’nın ilk gününü 3 Nisan’da karşıladı. Müslümanlar, namaz kılmak için kentin merkezinde bulunan ve yüz yıllık tarihe sahip olan Baida Camii’ne akın etti. Kentin merkezinde yer alan Uluslararası Büyük Pazar, Ramazan ayının gelişi ile de geçtiğimiz Pazar günü beklenenden daha büyük ilgi gördü. Pazarda Sincan’a özgü hatıra eşyaları, kuruyemişler ve el sanat eşyaları bulmak mümkün. Müzik aleti tezgahının sahipleri, yerel müzik aletini çalarak, turistlerin dikkatini çekiyor.

Yerel saatle 22.20’de iftar yapan Müslümanlar, bir arada olmanın sevincini yaşadı.

Bu yıl Ramazan Bayramı 3 Mayıs’ta kutlanacak.