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Ramazan ayında hayırseverlerin bağışları Türkiye ve 40 ülkedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak

İDDEF, Ramazan ayında hayırseverlerin zekat, fitre, sadaka ve bağışlarını Türkiye ile Afrika, Asya, Ortadoğu ve Balkanlar’daki 40 ülkedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Genel 21.03.2022, 09:08
Ramazan ayında hayırseverlerin bağışları Türkiye ve 40 ülkedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak

İDDEF, Ramazan ayında hayırseverlerin zekat, fitre, sadaka ve bağışlarını Türkiye ile Afrika, Asya, Ortadoğu ve Balkanlar’daki 40 ülkedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), Ramazan ayında hayırseverlerin bağışlarını Türkiye ile Afrika, Asya, Ortadoğu ve Balkanlar’daki 40 ülke 263 bölgede ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. 2022 yılı Ramazan yardım kampanyasını "İyilik Seninle" temasıyla gerçekleştirecek olan İDDEF, hayırseverlerin bağışladığı zekat, fitre, fidye, kumanya, iftar ve diğer yardımları; Türkiye ile Afrika, Asya, Ortadoğu ve Balkanlar’daki ihtiyaç sahibi kimseler ve medreselerde eğitim gören ilim öğrencilerine teslim edecek.

Ramazan yardım faaliyetleri hakkında yapılan açıklamada, “Her Ramazan olduğu gibi bu yıl da ‘İyilik Seninle’ sloganıyla Türkiye dahil 40 ülke 263 bölgede gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla gerçek ihtiyaç sahibi ailelerimize ve ilim tahsil eden öğrenci kardeşlerimize ulaşacağız. ‘İyilik seninle beraber her yerde’ diyerek Afrika, Asya, Ortadoğu ve Balkanlar’daki yardıma muhtaç kimselerin kapısını çalacak, Türkiye’den bölgelere giden ve ülkelerdeki yerel ekiplerimizle çıktığımız Ramazan yolculuğunda hem yurt içinde hem de yurt dışındaki yoksul kardeşlerimize hayırseverlerin yardımlarını teslim edeceğiz” denildi.

İç savaş ve acil kriz bölgelerinde çalışmalara ağırlık verileceği belirtilen açıklamada, “İç savaş ve zulmün derin yaralar açtığı acil kriz bölgeleri olan Afganistan, Suriye, Etiyopya, Yemen, Lübnan ve Gazze’deki kardeşlerimize başta gıda olmak üzere iftar ve diğer emanetleri ulaştıracağız. Yardımları tüm yıl sürdürdüğümüz Suriye’nin İdlib şehrinde inşa ettiğimiz briket ev ve çadırlarda kalan aileler ile Lübnan Arsal’daki Suriyeli muhacir kardeşlerimize her gün sıcak yemek ve ekmek ile haftalık gıda yardımı yaparak tüm ihtiyaçlarını karşılamaya çalışacağız. Afrika kıtasının en fakir ülkelerinden olan Batı Afrika ülkesi Gine’de bulunan Mahmud Ustaosmanoğlu Külliyemizde ise her gün 3 bin kişiye iftar verirken, civardaki engelli ve kimsesizlere sıcak yemek ve su ulaştıracağız. İç savaş ve kıtlığın şiddetle devam ettiği Etiyopya’da ise gıda yardımı ulaştırmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.

Ramazan’da inşası devam eden mescit, medrese ve camilerin açılışları yapılarak yeni eserlerin temellerinin atılacağı, Etiyopya gibi kriz bölgelerinde derin özellikli su kuyularının açılarak, Kur’an-ı Kerim hediye edileceği ifade edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ramazan ayında Dünyanın dört bir köşesinde ümmet iftar sofraları kurarken, 40 ülkede tüm medreselerimizde ve eğitim merkezlerimizde ücretsiz eğitim gören öğrencilerimizle her gün iftar sofralarında buluşacağız. Ramazan’ın en değerli emanetleri olan zekat, fitre ve fidye bağışlarını kardeşliğin pekişmesi, ümmet bilincinin kuvvetlenmesi temennisiyle mazlum coğrafyalardaki gerçek ihtiyaç sahiplerine ve öğrencilere teslim edeceğiz. Bağışlar, iddef.org internet sitesi üzerinden online olarak, ilgili hesap numaralarına "EFT/havale" yoluyla, "0212 621 00 65" numaralı telefondan ve temsilciliklerden detaylı bilgi alınarak yapılabiliyor".

İDDEF’in 2021 yılındaki Ramazan çalışmaları hakkında yapılan açıklamada ise "İDDEF, hayırseverlerin kumanya paketlerini, zekat, fitre, fidye, iftar ve bayramlık kıyafet bağışlarını Türkiye ile Afrika, Asya, Orta Doğu ve Balkanlar’daki 40 ülke 150 bölgede eğitim gören ilim öğrencileri ve ihtiyaç sahiplerine teslim etti. 51.270 bin aileye kumanya yardımı yapılırken, 398 bin 850 kişiye ise iftar verildi. Suriye, Yemen, Gazze ve Bangladeş’teki Arakan’da 110 bin kişiye sıcak iftar yemeği ve kumanya yardımı dağıtılırken İdlib’deki briket evler ve çadırlarda kalan ailelere her gün sıcak yemek ve ekmek ile haftalık gıda yardımı yapıldı. Gazze’de 2000 aileye kumanya, zekat, iftar ve bayramlık kıyafet dağıtımıyla birlikte 20 bin kişinin faydalanacağı su arıtma tesisini hizmete açıldı. Yemen’de engelli, mülteci ve yetim 4000 aileye kumanya yardımı yapıldı ve iftarlık yemek ikram edildi. Gine’de her gün 2500 kişilik iftar yemeği ikram edilerek Ramazan boyunca 75.000 bin kişi Ümmet sofralarında buluşturuldu. Güney Afrika’daki Bo-Kaap Müslümanları için her gün iftar organizasyonu düzenlenip, evlere sıcak yemek dağıtımı yapılarak 10.000 kişilik yemek verilirken, 25 ülkedeki tüm medreselerde ücretsiz eğitim gören öğrencilerle her gün iftar sofralarında bir araya gelindi. Afrika ve Asya bölgelerinde medrese, mescit ve yetimhane gibi 10 kalıcı eserin temelini atılırken, temiz suya ulaşamayan bölgelerde 378 su kuyusu açılarak 1 milyon kişinin istifadesine sunuldu" denildi.

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