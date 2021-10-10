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Rahvan at yarışları renkli görüntülere sahne oldu

İzmir’in Bayındır ilçesinde düzenlenen 3. Rahvan At Yarışları’na Ege’nin birçok il ve ilçesinden 165 at sahibi katıldı. Yarışmanın geliri ilçedeki SMA hastası Defne Işıkdere’ye bağışlanacak.

Genel 10.10.2021, 16:26
Rahvan at yarışları renkli görüntülere sahne oldu

İzmir’in Bayındır ilçesinde düzenlenen 3. Rahvan At Yarışları’na Ege’nin birçok il ve ilçesinden 165 at sahibi katıldı. Yarışmanın geliri ilçedeki SMA hastası Defne Işıkdere’ye bağışlanacak.

Bayındır Belediyesi ve Bayındır Ziraatçiler Rahvan Atları Binicilik ve Yetiştiricilik Spor Kulübünün katkılarıyla gerçekleştirilen 3. Rahvan At Yarışları renkli görüntülere sahne oldu. Yarış öncesi tüm şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Duaların edilmesinden sonra yarışlar başladı. Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, "Rahvan at yarışları, at yarışları ve deve güreşleri, Küçük Menderes Havzası’nda çok seviliyor. Bu sene de 3.’sünü düzenliyoruz. İlçemizde SMA hastası bir kızımız var, adı Defne. Biz de bu sene tüm yapılan etkinlikleri Defne için yapalım dedik. Bu katılımla alakalı tüm hemşerilerimi ve tüm seyircilerimizi tebrik ediyorum. Güzel bir ortamda yarışmalar gerçekleştirildi" dedi.

Bayındır Ziraatçiler Rahvan Atları Binicilik ve Yetiştiricilik Spor Kulübü Başkanı Gökmen Almışlar da, "Bugün 165 rahvan atı çeşitli kategorilerde yarıştı. Güzel ve heyecanlı yarışlar oldu. Aileler de çoluk çocuk gelerek yarışları izledi" diye konuştu.

Yarışlarda dereceye giren atların sahiplerine kupaları ilçe protokolü tarafından verildi.

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