Rahatsızlanan vatandaş, karla kaplı yolun açılmasıyla hastaneye ulaştırıldı

Sivas’ın Divriği ilçesi Güllüce köyünde rahatsızlanan vatandaş, karla kaplı köy yolunun ekipler tarafından açılmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Sivas’ta geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı il genelinde birçok köy yolunu araç ulaşımına kapattı. Kar yağışı nedeniyle yolu ulaşıma kapanan Divriği ilçesi Güllüce köyünde rahatsızlanan Y.D.’nin yakınları 112 acil sağlık ekiplerini arayarak acil yardım istedi. İlçeye 39 kilometre uzaklıkta bulunan Güllüce köyüne ulaşmakta güçlük çeken 112 acil sağlık ekipleri, Divriği İlçe Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekiplerinden yardım istedi. Karla mücadele ekipleri, çalışmalarında Güllüce köyüne öncelik vererek sağlık ekiplerinin köye ulaşmasını sağladı. Kronik hastalığı olduğu öğrenilen Y.D., olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Divriği ilçesine götürüldü. Bu esnada sağlık ekiplerine Divriği İlçe Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri öncülük etti.

Öte yandan Divriği ilçesi Dişbudak ve Akbaba köylerinde de rahatsızlanan hastalar için yol açma çalışmalarında öncelik verildi. Köylerde rahatsızlanan vatandaşların durumlarının iyi olduğu ve tedavi altına alındıkları öğrenildi.