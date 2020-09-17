Rahatsızlanan Bülent Ersoy’un durumu hakkında hastaneden açıklama

İzmir’de mide kanaması geçirerek hastaneye kaldırılan ünlü sanatçı Bülent Ersoy’un durumunun iyi olduğu ve birkaç gün içerisinde taburcu edileceği açıklandı.

Türk sanat müziğinin Divası olarak bilinen ünlü sanatçı Bülent Ersoy, İzmir’de rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Mide kanaması geçirdiği belirlenen Bülent Ersoy, özel bir hastanede tedavi altına alınmıştı. Ünlü sanatçı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise durumunun iyi olduğunu ve birkaç gün içerisinde normal hayatına döneceğini yazmıştı.

"Bülent Ersoy’un durumu çok iyi"

Ünlü sanatçının sağlık durumu hakkında bilgi veren Medicana International İzmir Hastanesi Genel Müdürü Dr. Ulvi Ünal, "Bülent Ersoy Hanımefendi, dün sabah bir mide şikayetiyle hastanemize başvurdu. Kendisinde eski bir ülser rahatsızlığı da vardı. Bundan kaynaklı bir küçük kanaması vardı. Şu anda her şey kontrol altına alındı. İki ünite kan takviyesi yaptık. Durumu şu anda çok iyi. Dinleniyor ve destek tedavileri devam ediyor. Kendisini birkaç gün misafir edeceğiz. Tedavisini bitirip taburcu edeceğiz. Kendisinin durumu gayet iyi" dedi.