R. Erdem Erkul: “Türkiye’nin teknoloji ve inovasyon alanında katma değer oluşturan küresel ölçekli oyuncusu olacağız”

Teknoloji devlerinin Türkiye operasyonlarında önemli görevler üstlenen Dr. R. Erdem Erkul, 2021’de gerçekleştireceği teknoloji hamlesini ve sektör öngörülerini paylaştı.

Teknoloji ve iş dünyasının başarılı ismi Dr. R. Erdem Erkul, Türkiye’ye teknoloji ve inovasyon alanında katma değer katacak yeni projesinden ipuçlarını paylaştı.

2021 yılına yoğun bir tempo ve genç bir ekip ile başlayacaklarını belirten Erkul, yeni yolculuğundaki önemli gelişmeleri şöyle değerlendirdi:

“Yaklaşık 2 ay önce, Aralık ayında açıklamayı planladığımız yeni teknoloji yolculuğumuzdan bahsetmiştim. Özellikle bu konu üzerine pek çok meraklı soru alıyorum. Hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Aralık sonunda yeni yolculuğumuza ilişkin ipuçlarını sizlerle paylaşacağız. Ama hamlemizin duyurusunu 2021 yılının getirdiği umut ve yenilik rüzgarıyla birlikte Ocak ayının başında yapmayı planlıyoruz. Halihazırda çok yoğun bir tempo içerisinde çalışıyoruz, 2021 yılında vites büyüteceğiz, daha yoğun bir tempoya geçiş yapacağız. Çok heyecanlı ve genç bir ekip ile birlikte çalışıyorum, Ocak ayındaki duyurumuzla birlikte bu ekibin daha da büyüyeceğini düşünüyorum. Özellikle Türkiye’ye teknoloji ve inovasyon alanında katma değer kazandırmayı amaçlayan ve bu ülkenin gençlerini, teknoloji meraklılarını heyecanlandıracak bir hazırlık içerisindeyiz.”

“Covid-19, online alışverişi olmazsa olmaz haline getirdi”

Post-Corona dönemindeki teknolojik gelişmeler üzerine değerlendirmelerini de paylaşan Erkul, “Covid-19 salgını sırasında teknolojiler, karantina döneminde toplumumuzu işlevsel tutmada önemli bir rol oynadı ve bu teknolojilerin Covid-19’un ötesinde uzun süreli etkileri olması bekleniyor. Örneğin, bu süreçte online alışveriş ve robot teslimatlarından daha çok bahsedilmeye başlandı. Covid-19, online alışverişi olmazsa olmaz bir olgu haline getirdi. Kartlar veya e-cüzdanlar şeklinde temassız dijital ödemeler, Covid-19’un yayılmasını önlemek için önerilen ödeme yöntemleri haline geldi. Çevrimiçi eğlence sektöründe de hızlı bir dönüşüm yaşadık. Online konser akışı dünya çapında önem kazandı. Müzeler ve uluslararası sergi siteleri vatandaşlara sanal turlar düzenlemeye başladı. Pek çok eğitim kurumu çevrimiçi eğitim süreçlerini başlattı ya da hızlandırdı. Araştırmalara göre pandemi sonrası süreçte küresel kriz büyük buhran dönemindeki ekonomik daralma oranında olabilecek fakat bu krizden çıkışta bir pivot etkisi yaratılması adına dijitalleşme adımlarının hızlandırılması da büyük anlam taşıyor” diye konuştu.