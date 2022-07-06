QNET, evsiz ve yoksul bireylere gıda dağıtımı çalışmalarında yer aldı

QNET doğaya ve insana saygı felsefesiyle sosyal sorumluluk projelerinde aktif rol almaya devam ediyor. Şirket, evsizlerle ilgili çalışmalar yürüten Çorbada Tuzun Olsun Derneği’yle iş birliği içerisinde evsiz ve/veya yoksul bireylere gıda dağıtımı çalışmalarında yer aldı.

‘Dünyaya Değer Katmak İçin Kendini Geliştir’ RYTHM felsefesiyle yola çıkan doğrudan satış şirketi QNET, 25 Haziran tarihinde Çorbada Tuzun Olsun Derneği’yle kurduğu iş birliği kapsamında, evsiz bireylere gıda dağıtımı gerçekleştirdi. Şirketin de katılımıyla gerçekleşen gıda dağıtımı çalışması öncesinde, temas edilen dezavantajlı gruba ve faaliyet içeriğine dair oryantasyon eğitimi yapıldı.

Konu ile ilgili değerlendirmede bulunan QNET Türkiye Pazarlama ve İletişim Müdürü Irmak Sütçü, “Şirketimizin ‘yaşanabilir bir dünya’ için çalışma felsefesi kapsamında, gıda atıklarının önlenmesi, doğal kaynakların sorumlu kullanımı ve çevre konularında sosyal sorumluluk projelerine imza atmaya devam ediyoruz. Çorbada Tuzun Olsun Derneği’yle ihtiyaç sahiplerine çorba dağıtımı gerçekleştirdik. RYTHM’in ‘Dünyaya Değer Katmak İçin Kendini Geliştir’ felsefesinin bize kattığı farkındalıkla sürdürülebilir bir dünya için çalışmalar yürütüyor ve bu amacı zenginleştiren sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliklerimizi güçlendiriyoruz” dedi.

Yapılana açıklamaya göre, faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de sürdürülebilir ve yaşanılabilir bir dünya için çalışan şirket, insana ve doğaya saygıyı bir misyon olarak üstleniyor. Bu misyon çerçevesinde de Türkiye’de evsizlikle ilgili sayılı sivil toplum kuruluşlarından biri olan Çorbada Tuzun Olsun Derneği ile de yeni bir iş birliğine imza attı. 2017 yılından bu yana yardım faaliyetlerini aralıksız olarak her akşam Beyoğlu Bölgesi’nde sürdüren dernek, evsizlerin günlük ihtiyaçlarını karşılarken, topluma geri kazanımlarını sağlamak ve bu konuda farkındalık oluşturarak, toplumsal kalkınmayı, toplumun gerisinde hiç kimseyi bırakmadan gerçekleştirmeyi amaçlıyor.