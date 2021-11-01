banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Kılıçdaroğlu'dan zam açıklaması
Kılıçdaroğlu'dan zam açıklaması
Ünlü oyuncu Semra Dinçer hayatını kaybetti!
Ünlü oyuncu Semra Dinçer hayatını kaybetti!
ABD'den İHA'lara karşı lazer silahı hamlesi
ABD'den İHA'lara karşı lazer silahı hamlesi
Acun'un alacağı kulüpten resmi açıklama geldi!
Acun'un alacağı kulüpten resmi açıklama geldi!

QNB Finansbank’tan finansçılarına ve müşterilerine dijital gelişim yolculuğu

- QNB Finansbank İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Cenk Akıncılar:- "Kendi öğrenme motivasyonu ile yola çıkan, kaynaklarımızı takip eden ve programa istekleriyle dahil olan finansçılarımız ile her yıl yapacağımız geliştirme ve iyileştirmelerle sürdürülebilir bir eğitim programı yaratmayı amaçlıyoruz"

Genel 01.11.2021, 15:00
QNB Finansbank’tan finansçılarına ve müşterilerine dijital gelişim yolculuğu

İSTANBUL (AA) - QNB Finansbank, Türkiye’de ilk kez finansçıları, ticari ve kurumsal müşterileri için "DigiLearn Gelişim Yolculuğu" programını başlattı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de ilk kez QNB Finansbank’ın başlattığı "DigiLearn Gelişim Yolculuğu" programı QNB Finansbank çalışanlarının ve pilot olarak seçilen kurumsal/ticari müşterilerinin dijital okuryazarlığı hedefleniyor. Teknolojinin hızla ilerlediği ve yeni kavramların ortaya çıktığı çağda, finansçıların dijital terimlere hakim olabilmeleri, güncel teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilmeleri ve istedikleri bilgiye tercih ettikleri farklı kaynaklardan ulaşabilmeleri, program kapsamında mümkün olacak.

2021 yılında hayata geçirilen "DigiLearn Gelişim Yolculuğu" programında ilk olarak Dijital Terimler Paketi yayımlandı. Sonrasında ise her aya bir teknolojik konu başlığı seçilerek o konuya özel kaynaklar oluşturuldu. İçerikler çoğunlukla en çok izlenen videolar, keşfedilmemiş podcastler (dijital ses dosyası), en son çıkan makaleler oldu. Bunların yanı sıra ayın gündemine bağlı olarak alanında uzman konuşmacıların konuk olduğu canlı yayınlar ve bu alanda uzman finansçılarla birlikte video serileri hazırlandı.

Öncelikli olarak çalışan eğitim ve gelişimin hedeflendiği program kapsamında aynı zamanda pilot olarak seçilen banka kurumsal ve ticari müşterileriyle de "Digilearn Gelişim Yolculuğu" programı paylaşılarak onlara da teknolojik gelişmelerin aktarılması hedefleniyor. Halihazırda 6 kurumsal, 26 ticari firmaya her ay hazırlanan içerikler gönderilirken, yapılan canlı yayınlara da kurumsal ve ticari müşteriler dinleyici olarak davet ediliyor.


- "Topluma eğitim gelişim alanında benzersiz bir deneyim sunmayı hedefliyoruz"


Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB Finansbank İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Cenk Akıncılar, QNB Finansbank olarak, çalışan deneyiminin sadece, işe giriş, terfi veya zam gibi konularla sınırlı olmadığının, asıl yolculuğun kendi özel hayatlarındaki birçok hayat deneyiminden geçtiğinin farkındalığı ile hareket ettiklerini belirtti.

Bu bakış açısıyla finansçılar olarak "DigiLearn Gelişim Yolculuğu"nu hayata geçirdiklerini aktaran Akıncılar, "Kendi öğrenme motivasyonu ile yola çıkan, kaynaklarımızı takip eden ve programa istekleriyle dahil olan finansçılarımız ile her yıl yapacağımız geliştirme ve iyileştirmelerle sürdürülebilir bir eğitim programı yaratmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Akıncılar, çalışanlarının yanı sıra pilot olarak seçtikleri kurumsal ve ticari müşterilerini de bu sürece dahil ederek karşılıklı bir eğitim alanı yaratmayı hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Kurumsal ve ticari müşterilerimizden aldığımız olumlu dönüşlerle eğitim kapsamını genişletmeye başladık. Bu kapsamda ‘Digilearn Gelişim Yolculuğu’ programı gelişerek büyümekte ve daha çok kuruma, bireye hatta tüm topluma sunulacak bir platform haline getirilmesi konusundaki çalışmalarımız hızla devam etmektedir. Ayrıca bu konuda bir öğrenme platformu projesi içerisinde olduğumuzu söyleyebiliriz. Tasarımını başlattığımız platformumuzla birlikte tüm topluma eğitim gelişim alanında benzersiz bir deneyim sunmayı hedefliyoruz."

#Cenk Akıncılar #DigiLearn Gelişim Yolculuğu #QNB Finansbank
Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 11 27
2. Hatayspor 11 23
3. Alanyaspor 11 21
4. Beşiktaş 11 20
5. Konyaspor 11 20
6. Galatasaray 11 20
7. Fenerbahçe 11 19
8. Karagümrük 11 18
9. Altay 11 16
10. Kayserispor 11 14
11. Adana Demirspor 10 13
12. Sivasspor 11 12
13. Başakşehir 10 12
14. Gaziantep FK 11 12
15. Öznur Kablo Yeni Malatya 11 12
16. Kasımpaşa 11 9
17. Giresunspor 10 9
18. Antalyaspor 10 9
19. Göztepe 11 9
20. Rizespor 11 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 11 27
2. Ankaragücü 11 24
3. Eyüpspor 11 23
4. Erzurumspor 11 22
5. Bandırmaspor 11 21
6. Kocaelispor 10 17
7. Tuzlaspor 10 14
8. Gençlerbirliği 10 14
9. İstanbulspor 10 13
10. Boluspor 10 12
11. Samsunspor 10 12
12. Bursaspor 9 11
13. Denizlispor 10 11
14. Menemenspor 10 11
15. Manisa FK 11 10
16. Altınordu 10 10
17. Adanaspor 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 10 6
Takımlar O P
1. Chelsea 10 25
2. Liverpool 10 22
3. Man City 10 20
4. West Ham 10 20
5. M. United 10 17
6. Arsenal 10 17
7. Brighton 10 16
8. Tottenham 10 15
9. Everton 9 14
10. Leicester City 10 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 10 12
13. Crystal Palace 10 12
14. Southampton 10 11
15. Aston Villa 10 10
16. Watford 10 10
17. Leeds United 10 10
18. Burnley 10 7
19. Newcastle 10 4
20. Norwich City 10 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 12 25
2. Real Madrid 11 24
3. Sevilla 11 24
4. Atletico Madrid 11 22
5. Real Betis 12 21
6. Rayo Vallecano 11 19
7. Osasuna 12 19
8. Athletic Bilbao 11 18
9. Barcelona 11 16
10. Valencia 12 16
11. Espanyol 12 14
12. Mallorca 12 14
13. Villarreal 11 12
14. Celta de Vigo 11 10
15. Elche 12 10
16. Deportivo Alaves 11 10
17. Cádiz 12 9
18. Granada 10 8
19. Levante 11 6
20. Getafe 12 6