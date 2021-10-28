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QNB Finansbank'tan 9 ayda 2,4 milyar TL net kar

- QNB Finansbank, yılın 9 ayında net dönem kârını bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 29 artırdı- QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu:- "Banka olarak salgın sürecinde reel sektöre verdiğimiz desteği artırarak sürdüreceğiz"

Genel 28.10.2021, 11:49
QNB Finansbank'tan 9 ayda 2,4 milyar TL net kar

İSTANBUL (AA) - QNB Finansbank'ın, bu yılın 9 ayında net dönem kârı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 29 artışla 2 milyar 366 milyon TL olarak gerçekleşti.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Orta Doğu ve Afrika bölgesinin önde gelen finansal kuruluşu olan Katar'ın en büyük bankası Qatar National Bank'ın (Q.P.S.C.) Türkiye’deki iştiraki QNB Finansbank, 2021 yılının 9 aylık dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Reel sektöre desteğini artırarak sürdüren QNB Finansbank, istikrarlı büyümesini ve güçlü finansal performansını korudu.

30 Eylül 2021 itibarıyla QNB Finansbank’ın toplam aktifleri 2020 yıl sonuna kıyasla yüzde 20 artış kaydederek, 272 milyar 934 milyon TL’ye ulaşırken, aynı dönemde net kredileri yüzde 20 büyüme ile 165 milyar 828 milyon TL’ye, müşteri mevduatı ise yüzde 28 büyüme ile 161 milyar 269 milyon TL’ye yükseldi.

Bankanın 2021 yılının 9 aylık döneminde net dönem kârı ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 29 artış ile 2 milyar 366 milyon TL olarak gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu, banka olarak salgın sürecinde reel sektöre verdikleri desteği artırarak sürdüreceklerini belirtti.

Bu arada, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde istikrarlı bir şekilde büyüme kaydederek 28 bini aşkın çalışanıyla operasyonlarını sürdüren QNB Group, 4 bin 600’ün üzerinde ATM ağıyla binden fazla lokasyonda hizmet veriyor.

Grup ayrıca, Brand Finance Magazine tarafından Orta Doğu ve Afrika’nın en değerli banka markası olarak gösteriliyor. Grubun Türkiye’deki iştiraki QNB Finansbank, 30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla toplam 466 şube ve 10 bin 837 çalışanı ile faaliyet gösteriyor.

#finansal sonuç #QNB Finansbank
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