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QNB Finansbank'ta genel müdürlük görevine Ömür Tan getiriliyor

- QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras:- "Bankamızın kültüründe kendi içinden genel müdür atanması banka yönetim ve sinerji süreçlerinin başarısını da göstermekte. Ömür Tan’ın bankamızı daha da başarılı noktalara taşıyacağına inancım tam"

Genel 25.10.2021, 15:55
QNB Finansbank'ta genel müdürlük görevine Ömür Tan getiriliyor

İSTANBUL (AA) - QNB Finansbank'ta yaklaşık 12 yıldır genel müdürlük görevini yürüten Temel Güzeloğlu, bayrağı yıl sonu itibarıyla Kurumsal ve Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ömür Tan’a devredecek.

Banka tarafından yapılan açıklamada, Güzeloğlu’nun 1 Ocak 2022'den itibaren görevine, genel kurulun takdiri doğrultusunda, aktif yönetim kurulu üyesi olarak devam edeceği, QNB Finansbank Genel Müdürlüğü görevini de Tan’ın üstleneceği bildirildi.


- "Güzeloğlu kendi isteğiyle yıl sonu itibarıyla görevinden ayrılacak"
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Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras, yaklaşık 12 yıldır genel müdürlük görevini çok başarıyla sürdüren ve bankaya büyük katkılar sağlayan Güzeloğlu’nun kendi isteğiyle yıl sonu itibarıyla görevinden ayrılacağını kaydetti.

Aras, Tan’ın bankada yönetmen pozisyonundan başladığını anımsatarak, "İlk kez bankamızdan şube müdürlüğü pozisyonundan genel müdürlük görevine kadar uzanan bir kariyer görüyoruz. Bankamızın kültüründe kendi içinden genel müdür atanması banka yönetim ve sinerji süreçlerinin başarısını da göstermekte. Ömür Tan’ın bankamızı daha da başarılı noktalara taşıyacağına inancım tam." ifadelerini kullandı.


- Ömür Tan


Açıklamada aktarılanlara göre, Ankara Atatürk Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi İstatistik Bölümü'nde tamamlayan, daha sonra Bilgi Üniversitesi'nden İşletme Yüksek Lisans (MBA) derecesi alan Ömür Tan, bankacılık kariyerine 1995 yılında Yapı ve Kredi Bankası'nda MT olarak başladı. 1998 yılında Finansbank A.Ş ailesine katılan Tan, kurumsal şubelerde üstlendiği çeşitli sorumlulukların ardından, kurumsal şube müdürlüğü, genel müdürlük kilit müşteri yönetimi grup yöneticiliği ve kurumsal bankacılıktan sorumlu grup yöneticiliği görevlerini üstlendi.

Tan, 2011 yılından buyana QNB Finansbank’ta proje finansmanı, nakit yönetimi ve dış ticaret finansmanı fonksiyonlarıyla birlikte kurumsal ve ticari bankacılık genel müdür yardımcılığı görevini yürütüyor. Ayrıca QNB Finansleasing, QNB Finansfaktoring, QNB Finansinvest ve QNB eFinans yönetim kurulu üyesi olan 1971 yılı doğumlu olan Tan evli ve 1 çocuk babası.



#Ömür Tan #QNB Finansbank
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