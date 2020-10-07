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QNB Finansbank'tan şubeye gitmeden 1.300TL’ye varan emekli promosyonu kazanma fırsatı
QNB Finansbank, emekli maaşını üç yıl boyunca kendisinden alma sözü veren emeklilere 1.300 TL’ye varan nakit kazanma fırsatı sunuyor. Üstelik emekliler cep telefonundan kolayca verebileceği dijital onay sayesinde şubeye gelmelerine gerek kalmadan maaşlarını taşıyabilecek ve nakit promosyon ödülünden faydalanabilecekler.
Genel 07.10.2020, 12:23
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QNB Finansbank müşterisi emekliler, Türkiye’deki tüm QNB Finansbank şubelerinde öncelikli hizmet alabilmelerinin yanı sıra yurt içi tüm banka ve ATM’lerden ayda iki defa ücretsiz para çekme hakkına da sahip olacaklar. Buna ek olarak, bireysel internet bankacılığı kullanılarak yapılacak işlemlerden EFT ve havale işlemleri de ücretsiz olacak.
Ayrıca CardFinans Emekli kredi kartına sahip olan emekliler, ilk yıl yıllık üyelik ücreti ödemeyip, eczane ve marketlerde QNB Finansbank POS’larından yapacakları 50 TL ve üzeri alışverişlerde yüzde 5 oranında, aylık 15 TL indirim ayrıcalığından da faydalanabilecekler.
Kampanya hakkında detaylı bilgi almak için www.qnbfinansbank.com adresini ziyaret edilebilirsiniz.
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|5
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|4
|7
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|4
|6
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|6
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|4
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|4
|4
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|4
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|P
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|4
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|3
|9
|3. Leicester City
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|9
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|3
|4
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|3
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|1
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|3
|0
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|4
|0
|20. Fulham
|4
|0
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|5
|9
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|5
|8
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|5
|8
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|3
|7
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|3
|7
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|4
|7
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|5
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|5
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|7
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|5
|5
|14. Eibar
|5
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|4
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|3
|4
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|5
|4
|18. Levante
|4
|3
|19. Athletic Bilbao
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|3
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|5
|2