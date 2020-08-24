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Pütürge’de artçı depremler devam ediyor
MALATYA'NIN PÜTÜRGE İLÇESİNDE DAHA ÖNCEKİ DEPREMLERDE DE EVLERDE ÇATLAKLAR MEYDANA GELMİŞTİ
Genel 24.08.2020, 12:34
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Malatya’nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki depremden sonra artçı sarsıntılar devam ediyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) kayıtlarına göre, 23 Ağustos günü saat 21.56’daki 4.00 büyüklüğündeki depremden sonra yine Pütürge ilçesi merkezli saat 23.42’de 2.1 büyüklüğünde, 24 Ağustos saat 00.02’de 2,9 büyüklüğünde, bugün saat 10.32’de de 2.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Son meydana gelen depremlerde ölen ve yaralanan olmadığı bazı evlerde hasar meydana geldiği öğrenildi.
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