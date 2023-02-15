Putin’den Rus kurtarma ekiplerine teşekkür

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye’de arama kurtarma çalışmalarına katılan Rus ekiplere teşekkür etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kahramanmaraş merkezli olan depremlerin ardından Türkiye’de çalışmalara katılan Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’na bağlı kurtarma ekiplerine teşekkür mesajı yayınladı. Rus kurtarma ekiplerinin Türkiye ve Suriye’deki faaliyetlerinden övgüyle bahseden Putin, "Rusya Acil Durumlar Bakanlığı görevlileri, geçen hafta Türkiye ve Suriye’deki yıkıcı depremlerin kurbanlarına yardım etmek için ilk gelenler arasındaydı. Kurtarıcılarımız, kurtarma köpeklerinden sorumlu görevliler, doktorlarımız ve psikologlarımız neredeyse 24 saat çalıştı, sahra hastaneleri hızla konuşlandırıldı ve arama kurtarma çalışmaları organize edilerek birçok insanın hayatı kurtarıldı" ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ekiplerinin Rusya içindeki afet ve olağanüstü durumlara ilk müdahalelerinden de övgüyle bahsederken, Ukrayna’da işgal edilen Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson’daki çalışmalarını da takdir etti.