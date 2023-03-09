Pursaklar’ın hanımları depremzedeler için harıl harıl çalışıyor

Pursaklar Belediyesine bağlı Hanım Evlerinde eğitim gören kursiyerler, deprem bölgelerinden ilçeye gelen afetzedeler için hamur işi pişirmeye devam ediyor.

Asrın felaketi olarak kayıtlara geçen ve Kahramanmaraş başta olmak üzere 11 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerin ardından arama kurtarma ekiplerini, iş makinelerini, yardım tırlarını, mobil mutfak aracını, temizlik ekibini, arazöz/sulama işleri, altyapı ve üstyapı işleri, cenaze hizmetleri, dezenfekte ve ilaçlama ekiplerini deprem bölgelerine seferber eden Pursaklar Belediyesi; afet bölgelerinden ilçeye gelen vatandaşlara yardım elini uzatmaya devam ediyor.

İlçeye gelen depremzede vatandaşların acil ihtiyaçlarını Tebessüm Çarşısı aracılığıyla karşılayan Pursaklar Belediyesi Hanım Evlerindeki eğitmenlerin ve kursiyerlerin durmadan yorulmadan büyük bir özveriyle hazırladıkları bazlama, gözleme, sandviç ve hamur işleri; depremzedelerin kapıları çalınarak teslim ediliyor.

"Hanım Evlerimizdeki eğitmenlerimiz ve kursiyerlerimiz, depremin ilk günlerinden itibaren desteklerini hiç kesmediler"

İlçeye gelen depremzedelerin acil ihtiyaçlarını karşılamak adına büyük bir çaba sarf ettiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Depremzede vatandaşlarımızın kendilerini huzur ve güven içerisinde hissedebilmeleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tebessüm Çarşımızda afetzedelerimizin acil ihtiyaçlarını ivedilikle karşılamaya devam ediyoruz. Hanım Evlerimizdeki eğitmenlerimiz ve kursiyerlerimiz, depremin ilk günlerinden itibaren desteklerini hiç kesmediler. Depremzede vatandaşlarımız için var güçleri ile çalışan eğitmenlerimize ve kursiyerlerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.