Pursaklar’dan depremzedelere yardım eli

Pursaklar Belediyesi tarafından oluşturulan 45 ekip, ilçede yakınlarına misafir olan ya da ev tutan depremzedeleri ziyaret ederek, vatandaşların ihtiyaçlarını tespit ediyor.

Depremin hemen ardından belediyenin bütün imkanlarını bölgeye sevk eden Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, deprem bölgelerinden ilçeye gelen vatandaşların ihtiyaçlarını belirlemek üzere 45 farklı ekip oluşturarak, bin 222 aile 5 bin 176 kişinin kapısını çaldı.

İlçe halkı tarafından evlerinde misafir edilen depremzedeleri tek tek ziyaret eden Pursaklar Belediye personeli, depremzedelere psikolojik, sağlık ve maddi desteklerin yanı sıra afetzedeleri komşularına emanet ederek, hal ve hatırlarını da soruyor.

"El ele verme vakti"

Bütün Pursaklar halkının depremzede misafirleri için yek vücut olma vakti olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "11 ilimizde büyük yıkıma neden olan deprem felaketi hepimizi derinden üzdü. İlçemizde deprem bölgelerinden gelen bin 222 aile 5 bin 176 kişiyi misafir ediyoruz. Belediye çalışanlarımızdan oluşturduğumuz 45 ekip ile ev ziyareti yaparak acil ihtiyaçları tespit ediyor, gücümüzün yettiğini çözüyoruz. El ele verme vakti" dedi.