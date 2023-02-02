Pursaklar Gümüşoluk Köy Fırını mahalle halkının hizmetinde

Kırsal mahallelere yönelik gerçekleştirdiği yatırımlarla büyük takdir kazanan Pursaklar Belediyesi, vatandaşların günlük ihtiyaçlarını karşılamak için 6’ncı köy fırınının yapımını tamamladı.

Sirkeli Yeşilova Mahallesi, Sirkeli Yeşilyurt Mahallesi, Karşıyaka Mahallesi, Kösrelikkızığı Mahallesi ve Yuva Mahallesi’ne köy fırınlarını kazandıran Pursaklar Belediyesi; Gümüşoluk Mahallesi Köy Fırını’nı da tamamlayarak halkın hizmetine sundu.

Altıncı köy fırınını Gümüşoluk Mahallesi’ne kazandırdıklarını ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Hemşehrilerimiz arasındaki bağı daha da güçlendirme imkânı sağlayıp, komşular arası paylaşım duygusunu da artırmaya imkan sağlayan yeni bir köy fırınımızı Gümüşoluk Mahallemize kazandırdık. Mevcut 5 köy fırınımızın yoğun olarak kullanılıyor olması ne kadar doğru bir işe imza attığımızı bizlere gösteriyor. Altıncısını tamamladığımız köy fırınımızın tüm mahalle halkımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Pursaklar Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan köy fırınında, mahalle sakinleri ekmek ve çörek yapımı başta olmak üzere bayramlarda, düğünlerde ve cenazelerde geniş katılımlı toplantılarda birbirinden lezzetli yemekleri hazırlayarak, misafirlerine ikram edebilecek.