Pursaklar gençlik kampı ateşini yakıyor

Pursaklar Belediyesi, genç nesillerin sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerde bulunabilmeleri için 15-20 yaş arası genç kızları, Kırşehir Ahi Evran Gençlik Kampına gönderecek.

Sanatsal, kültürel ve sportif birçok faaliyette gençlere yönelik çeşitli etkinlikler düzenleyen Pursaklar Belediyesi, gençlerin okul stresini üzerlerinden atabilmeleri için Gençlik Kampı organizasyonları düzenlemeye devam ediyor. Genç nesillerin sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerde bulunabilmeleri için 15-20 yaş arası genç kızları, Kırşehir Ahi Evran Gençlik Kampına gönderecek.

“Kırşehir Ahi Evran Gençlik Kampına katılma fırsatını kaçırmayın”

Pursaklar’da gençlere yönelik etkinliklerin hız kesmeden devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, “Kendine biraz zaman ayırmak isteyen, keyifli vakit geçirerek, yeni arkadaşlıklar kurmak isteyen 15-20 yaş aralığındaki genç kız kardeşlerimizi Gençlik Kampı’na gönderiyoruz. Doğa gezileri, çeşitli aktiviteler ve Doğal hayatla iç içe unutulmaz günler geçirirken doya doya eğlenebileceğiniz Kırşehir Ahi Evran Gençlik Kampına katılma fırsatını kaçırmayın” dedi.

Bu çerçevede Pursaklar Belediyesi, 15-20 yaş arasındaki genç kızları Kırşehir Ahi Evran Gençlik Kampı Organizasyonlarına göndermek için kayıtlara başladı. Kampa gitmek isteyen vatandaşlar, başvurularını Pursaklar Yaşam Merkezine gelerek kayıtlarını yaptırabilecek.