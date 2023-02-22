Pursaklar Belediyesi tüm birimleriyle deprem bölgesinde çalışmalarını yürütüyor

Pursaklar Belediyesi, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesini yeniden ayağa kaldırmak adına tüm birimleri ile sahada yoğun mesai harcıyor.

Asrın felaketinin ilk gününden itibaren arama-kurtarma ekiplerini, iş makinelerini, yardım tırlarını ve mobil mutfak aracını deprem bölgelerine sevk ederek yaraları sarmak için büyük gayret gösteren Pursaklar Belediyesi, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde düzeni yeniden kurmak için yoğun mesai harcıyor.

Pursaklar Belediye ekipleri; Pazarcık’ta enkaz kaldırma, temizlik hizmetleri, ilaçlama çalışmaları, sulama işleri ve cenaze hizmetleri verirken, altyapı ve üstyapı çalışmalarına da hızla devam ediyor.

"Kahramanmaraş Pazarcık ilçesine temel belediyecilik faaliyetlerimizle destek veriyoruz"

Depremin hemen ardından yaraları birlikte sarmak için büyük bir gayret gösterdiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "İki büyük depremin ardından arama-kurtarma ekiplerimizi ve iş makinelerini bölgeye gönderirken, bir yandan da depremzedelerimizin günlük ihtiyaçlarını karşılamak için yardım tırlarımızı ve mobil mutfak aracımızı bölgelere sevk ettik. Şimdi de Kahramanmaraş Pazarcık ilçesine temel belediyecilik faaliyetlerimizle destek vererek, bir an önce günlük hayatlarına dönebilmeleri için yoğun mesai harcıyoruz" dedi.