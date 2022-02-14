Pursaklar Belediyesi 2021’de birçok projeyi hayata geçirdi

Pursaklar Belediyesi, 2021 yıl içerisinde bir yandan ilçeye değer katacak birçok projeyi hayata geçirirken bir yandan da yeni yatırımların temellerini attı.

Pursaklar Belediyesi, yıl boyunca yapmış olduğu çalışmalarla ilçe halkının büyük takdirini toplayan vatandaşların rahat nefes alabileceği örnek proje ve yatırımlarla, hizmet dolu bir yılı geride bıraktı.

Kültürel ve sanatsal gösterilerin hayat bulduğu, Ankara’nın en büyük sahnesi olan Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi, 679 sandalyesi ile ve 200 metre kare sahne alanıyla ülke standartlarında en büyükleri arasında yerini alarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

İlçenin pek çok farklı noktasında vatandaşların nefes alacağı vizyon projeleri hayata geçiren Pursaklar Belediyesi, ilçe halkının sıklıkla uğradığı ve buluşma noktası haline gelen Hicret Cami Meydanı’nı ve Şehitlik Meydanı’nı tamamlayarak vatandaşların kullanımına sundu.

İlçenin kalkınması için yeşil alanların sayısını günden güne artıran Pursaklar Belediyesi, endemik bitki çalışması ve endemik fauna merkezi olarak Türkiye’de bir ilk olan, endemik bitkilerin gelecek nesillere aktarılması, Ankara Keçisi, Ankara Kedisi ve Ankara Tavşanı’nın bulunduğu Endemik Vadi’yi hizmete açtı.

Yetenekli gençlerin tespit edilmesi, yenilikçi düşünce, proje geliştirme odaklı eğitim programları ile daha üretken olmaları ve bu öğrencilerin gelişimleri için gerekli desteklerin sağlanması amacıyla Pursaklar Belediyesi tarafından Yaşam Merkezinde hayata geçirilen Deneyap ve Bilim atölyeleri hizmete açıldı.

Daha yeşil Pursaklar için kollarını sıvayan belediye yetkilileri, 10 farklı mahalleye 10 yeni park alanı kazandırıp 22 parkı yenilerken, 340 bin lale, mevsimlik bitki ve 5600 boylu ağacı yıl içerisinde toprakla buluşturdu.

Pursaklar Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım etmek amacıyla inşaatı tamamlanan aşevi, yemek pişirme mutfağı, hazırlık ve depolama alanları, modern ve hijyenik koşullara göre hazır hale getirilerek hizmete açıldı.

Sokaktaki sevimli dostları da unutmayan Pursaklar Belediyesi, 136 noktaya barınak yerleştirirken, 15 bin 700 kilogram kedi maması, köpek maması ve yem desteği verdi.

İlçe genelinde yaralı ve hasta hayvanların tedavi ve bakımları, yüksek kapasiteli modern ve hijyenik bir ortamda yapılması adına Pursaklar Belediyesi tarafından, yüksek standartlara sahip olan Veterinerlik Hizmet Binası’nda modern ameliyathaneleri, yoğun bakım üniteleri, müşahede odaları ile ameliyat sonrası bakım bölümleri yer alırken 132 kanatlı hayvana da ev sahipliği yapıyor.

Belediye yetkilileri, Pazartesi Pazar Alanı Projesi, Çarşamba Pazar Alanı Projesi, Gümüşoluk Göleti Millet Bahçesi Projesi, Mini Golf Sahası Proje çalışmaları devam ederken Millet Bahçesi Mesire Alanı ve Saray Bisiklet Parkı proje aşamalarını tamamladı.

‘‘2021 yılını başarılarla, ilklerle ve enlerle taçlandırmaktan büyük onur duyuyoruz’’

2021 yılında enlere ve ilklere imza attıklarını belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana yapılacak yatırımları öncelik sırasına koyarak bir bir hayata geçirdik. Hala içinde bulunduğumuz korona virüs süreci başta olmak üzere her türlü olumsuzluklara karşı, ilçemizi kalkındırmak adına pek çok projeye imza attık. 7’den 70’e tüm Pursaklar halkı için durmaksızın çalışmaktan, 2021 yılını başarılarla, ilklerle ve enlerle taçlandırmaktan büyük onur duyuyoruz. Kültürel ve sosyal projelerle adından söz ettiren bir ilçe haline geldik. İlçe sokaklarını, parklarını yenilerken, engelleri ortadan kaldırdık. Tüm bunları hemşehrilerimizin desteği ve personellerimizin özverili çalışmalarıyla birlikte başardık. İlçemize değer katacak yeni projelerimiz yeni yılda da hız kesmeden devam edecek” değerlendirmesinde bulundu.