Pursaklar Belediye Başkanı Çetin: "Bugünleri birlikte aşacağız"

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, "Bugünleri birlikte aşacağız" dedi.

Pursaklar Belediyesinin bütün imkanlarını deprem bölgesine seferber eden Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, afet bölgelerine giderek belediye ekipleri tarafından yapılan çalışmaları yerinde takip ediyor. Asrın felaketinin ardından Pursaklar’a gelen depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için büyük emek sarf eden Başkan Çetin, Pursaklar Belediye ekiplerinin deprem bölgelerinde yapmış olduğu çalışmaları yerinde takip ediyor. Afetin yaşandığı ilk günden itibaren Pursaklar Belediye personelinin büyük bir kısmını büyük yıkımların olduğu bölgelere gönderen Başkan Çetin; Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş başta olmak üzere deprem bölgelerinde faaliyet gösteren personelden yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alırken, Kahramanmaraş Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan’ı ziyaret edip, istişarelerde bulundu.

"Yaraları birlikte saracağız"

Deprem bölgelerinde çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini belirten Başkan Çetin, "Asrın felaketinin yaşandığı Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizi etkileyen deprem bölgelerinde iş makinelerimiz ve personelimizle deprem bölgelerinde koordineli bir şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Devletimiz tüm kurumları ve imkanlarıyla depremden etkilenen vatandaşlarımıza hizmet ediyor. Bizler de afet bölgelerinde çalışmalarını özveriyle sürdüren mesai arkadaşlarımızla değerlendirmelerde bulunduk. Bundan sonraki süreçte de kurumlarımızla birlikte koordineli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürerek yaraları birlikte saracağız" diye konuştu.